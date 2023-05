Guasto a una pompa Rubinetti a secco

Senz’acqua. E’ il colmo, viste le alluvioni di questi giorni, ma è successo l’altra sera nel comune di San Giovanni in Persiceto. In più parti del territorio i cittadini hanno segnalato problemi nell’erogazione dell’acqua con scarsa pressione nei rubinetti casalinghi se non addirittura la mancanza totale dell’acqua con rubinetti a secco. Un disagio che i cittadini hanno registrato anche nella frazione de Le Budrie. E’ stato avvertito il pronto intervento di Hera che ha mandato dei tecnici e in qualche ora il problema è stato risolto. L’altra sera, ha spiegato l’amministrazione comunale in una nota poi divulgata sui social, "si è verificato un guasto alla rete idrica dovuto ad uno sbalzo di tensione elettrica che ha causato l’arresto di un impianto di alimentazione elettrica alle pompe idrauliche. Il guasto è stato ripristinato" e nel giro di un’ora la rete idrica ha ripreso a funzionare regolarmente su tutto il territorio. Il guasto non ha causato particolari disagi, grazie all’intervento che ha risolto la situazione in tempi rapidi.

p. l. t.