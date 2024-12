Guasto gas in Valsamoggia, tempi lunghi: le ultime notizie

Valsamoggia, 13 dicembre 2024 – Sessanta tecnici di Hera sono al lavoro da ieri pomeriggio, senza sosta, per riparare il guasto nella condotta del gas che è stata perforata da una trivella di una ditta che gestiva un cantiere a Crespellano per conto di Enel. Hera spiega che il ripristino del tubo principale sta per essere completato, ma serviranno tempi più lunghi per le singole utenze. Questo perché le utenze, in tutto seimila fra Crespellano, Anzola e Monte San Pietro, sono collegate a cabine secondarie e quindi, dopo le prove di riattivazione della conduttura principale, bisognerà sbloccare le singole cabine. L’erogazione nelle case e nelle aziende sarà riattivata quindi in modo graduale e non inizierà prima, secondo le previsioni di Hera, del tardo pomeriggio. Gli utenti da ieri pomeriggio sono senza riscaldamento e senza il gas per cucinare.

Intanto, il Comune di Valsamoggia comunica che «la chiusura del tratto di via Lunga tra via Confortino e via Brodolini si protrarrà quindi ancora per qualche ora». Oggi, inoltre, “restano chiusi i nidi di Crespellano e Calcara e le scuole materne, elementari e medie di Crespellano e Calcara oltre alla sede di Crespellano dell’Istituto Veronelli. Chiusa anche la biblioteca di Crespellano. L’amministrazione è in contatto costante con case di cura, case famiglie e strutture per persone fragili per monitorare la situazione.

Il Coc, Centro operativo comunale è attivo per il monitoraggio della situazione . Per urgenze, rimane attivo il centralino della Polizia Locale di Valsamoggia: 800261616.