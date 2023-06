Guasto idraulico in piscina, slitta l’apertura

A causa di una rottura idraulica la piscina Conca del Sole di Vidiciatico ha dovuto rinviare la sua apertura. La società Acqua Sport, che gestisce la struttura dal 2020, sta lavorando affinché tutto sia in ordine per il prossimo fine settimana. La questione non è passata inosservata né ai turisti né agli abitanti della zona, anche perché quello scorso è stato il primo weekend in cui c’è stato bel tempo e le temperature erano quelle adatte per un bel bagno. Più che di un guasto si è trattato di una mancata manutenzione all’impianto che rifornisce di acqua le vasche, operazione che non è stato possibile fare viste le piogge che fino a venerdì sono cadute sul comprensorio.

L’altro fattore che ha impedito alla piscina di riempirsi riguarda il fondale, che per ragioni di sicurezza già in una situazione normale non è del tutto impermeabile, con le fessure che a causa del maltempo si sarebbero dilatate. L’amministrazione comunale rispedisce al mittente l’accusa di non essersi interessata della questione e di aver lasciato da sola Acqua Sport nella gestione di questo imprevisto. "Purtroppo le cattive condizioni atmosferiche – spiega il sindaco di Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari – hanno impedito alla società di svolgere tutti quei lavori preparatori che sono necessari per mettere in funzione la piscina. Chi pensa che in realtà questo sia un problema che limiterà l’attività della struttura per tutta l’estate, vuole solo spargere voci negative sulla nostra realtà. La piscina di Vidiciatico funzionerà a pieno regime restando uno dei fiori all’occhiello della nostra valle. E’ vero che noi inizieremo a settembre i lavori di ammodernamento di tutto l’impianto per un investimento di circa un milione di euro, ma questo era già previsto da tempo e ci sono dei tempi burocratici da rispettare". I fondi per questi lavori arrivano dal percorso legato alla Strategia Territoriale Integrata per le Aree Montane e Interne e si tratta di un progetto regionale che nell’arco di tempo che va dal 2021 al 2027 punta a ridurre gli squilibri tra la montagna e la città. Per il centrodestra, però, l’utilizzo di queste risorse sarebbe volutamente tardivo per utilizzare questo ammodernamento come tema per la campagna elettorale, dato che l’amministrazione verrà rinnovata nel 2024.

"Diversi consiglieri comunali – spiega Paolo Toschi Gallina di Fratelli d’Italia – hanno fatto presente al sindaco il problema legato al fondale, ma il sindaco ha preso tempo. A questo punto riteniamo che ci sia stata la precisa volontà di non intervenire, lasciando così che i gestori risolvessero da soli e in modo temporaneo questa difficoltà".

Massimo Selleri