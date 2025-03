Guasto al People Mover di Bologna: i passeggeri fatti scendere sulle passerelle

Bologna, 31 marzo 2025 – People Mover di nuovo fermo per un guasto. Il problema, che ha comportato la discesa dei passeggeri, è avvenuto intorno a mezzogiorno, in un punto molto alto, tra via del Triumvirato e la tangenziale.

“L'inconveniente tecnico”, spiegano dalla società Marconi Express, sarebbe avvenuto "all’impianto di alimentazione a causa di un probabile sovraccarico, che ha comportato la sospensione del servizio su monorotaia". I passeggeri si trovavano a bordo ed erano da poco partiti dall’aeroporto in direzione stazione.

"Come espressamente previsto in questi casi dal regolamento di esercizio, non appena due operatori hanno raggiunto i veicoli, la centrale operativa ha aperto le porte di uscita. I passeggeri sono stati quindi accompagnati dagli operatori in aeroporto attraverso la passerella di sicurezza. Dall’aeroporto hanno proseguito verso la stazione FS su bus-navetta”, dicono ancora da Marconi Express, che specificano come attualmente "i tecnici sono attualmente al lavoro per risolvere l’inconveniente. Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, per garantire il collegamento tra l’aeroporto e la stazione, è attivo il servizio su bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci”.