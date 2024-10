Bologna, rabbia e rassegnazione per il guasto di oggi: ritardi dei treni fino a 220 minuti

Bologna, 2 ottobre 2024 – Treni in ritardo da 20 a 220 minuti, mattinata nera per il trasporto ferroviario. Alla stazione centrale di Bologna file di passeggeri in attesa riempiono le banchine dell’alta velocità.

La disconnessione degli impianti delle stazioni Termini e Tiburtina a Roma ha bloccato la circolazione ferroviaria in tutta Italia con ripercussioni su tutta l’Alta velocità, Intercity e regionali al punto che Trenitalia ha consigliato agli utenti di ‘riprogrammare il proprio viaggio’.

La fila dei viaggiatori al box informazioni di Trenitalia alla stazione di Bologna

C’è chi si arrabbia e chi si rassegna. “Cosa dobbiamo fare? Purtroppo, ci si deve rassegnare. Dicono ci sia stato un guasto per cui l’unica opzione al momento è aspettare e sperare che venga risolto al più presto” allarga le braccia la signora Maria, in attesa del suo treno in direzione Salerno.

I ritardi alla stazione di Bologna, segnati sul tabellone delle partenze

E poi Rosa Sarnataro, in attesa del convoglio in direzione Napoli: “Il disagio maggiore lo hanno sicuramente tutti coloro che si stanno spostando per lavoro e, causa ritardi, perderanno le coincidenze. I treni e le linee si possono guastare, arrabbiarsi non ha senso, in più, mi sembra che stiano recuperando sui ritardi abbastanza in fretta, almeno qui a Bologna”.