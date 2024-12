Guasto al treno, passeggeri bloccati per ore fra Poggio Renatico e San Pietro in Casale: ritardi e disagi

Bologna, 26 dicembre 2025 – Un treno Italo è fermo per un guasto dalle 10,30 di stamattina sulla linea Bologna-Padova, tra Poggio Renatico e San Pietro in Casale, poco dopo la stazione di Galliera. Da quel momento sulla tratta si sono verificati pesanti rallentamenti, visto che la circolazione è stata regolata,a senso alternato, tramite l'utilizzo dell’unico binario ancora disponibile. Un regionale che era dietro all’Italo è stato fatto tornare indietro fino alla stazione di Galliera e i passeggeri sono saliti su un altro convoglio diretto a Bologna. A causa della circolazione a senso unico alternato, si sono accumulati ritardi fino a 60 minuti. I passeggeri del convoglio fermo, che viaggiava in direzione Bologna, sono rimasti per ore in attesa e si è creato anche qualche momento di tensione.

Ora si sta predisponendo il trasbordo su un altro treno. L’operazione sarà eseguita mettendo due treni affiancati nei due binari e facendo passare i viaggiatori da uno all’altro su una passerella. Durante l’operazione la linea sarà necessariamente interrotta in enrambi i sensi fra Poggio Renatico e San Petro visto l’utilizzo di entrambi i binari. Al termine, l’Italo guasto sarà rimorchiato e, una volta liberato il binario, la circolazione riprenderà regolarmente. Servirà però ancora del tempo, quindi le ripercussioni continueranno ancora per qualche ora.