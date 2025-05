Guasto in via Castiglione a Bologna: i viali diventano un fiume / Video

Bologna, 24 maggio 2025 – Un guasto a una grossa conduttura d’acqua avvenuto in via Castiglione fuori porta (video), nella zona dell’incrocio con via dei Sabbioni (dove c’è il cancello di ingresso alto ai Giardini Margherita) ha generato un piccolo ‘ruscello’ che è sceso verso i viali.

Da qui, l’acqua è stata bloccata dallo spartitraffico e ha così imboccato viale Gozzadini (il tratto che costeggia i Gardens) raccogliendosi verso la parte centrale. Disagi anche per i ciclisti che, percorrendo quel tratto della tangenziale delle biciclette, hanno rischiato una doccia per lo più gelata, vista la mattinata più che freschina.

Via Castiglione è chiusa al traffico nel tratto fra la porta e via dei Sabbioni: la polizia locale presidia la zona per regolamentare il traffico. I tecnici Hera sono al lavoro per riparare quanto prima il guasto. Come prima azione, è stata chiusa l’acqua nell’area fermando così il ‘ruscello’ ma lasciando senza fornitura “una ventina di condomini tra via dei Sabbioni e una laterale, dall'incrocio con via Castiglione per circa 200 metri”.