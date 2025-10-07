"Guazzaloca lasciò il segno. Spiace per il bis mancato"

"Questi amarcord sono terribili". Scherza così, Giovanni Salizzoni (foto), dal 1999 al 2004 vicesindaco della giunta di Giorgio Guazzaloca, entrando nella sede di Confindustria Emilia poco prima dell’incontro del ciclo ’Le gioie e la fatica di governare Bologna’ che l’ha visto protagonista. Durante l’iniziativa, promossa dal circolo culturale Marco Biagi, l’ex vicesindaco ha ripercorso il mandato al fianco del sindaco del ribaltone. "Prima di noi, 50 anni di sinistra, dal 2004 a oggi il centrosinistra, nonostante varie turbolenze e una giunta schiacciasassi come quella di Cofferati. In mezzo, per cinque anni, ci siamo stati noi", rammenta.

L’ex vicesindaco ripercorre il trionfo del 1999 e gli anni della "giunta migliore della storia, perché non avevamo i partiti che ci condizionavano. Molto ha raccolto la città da Guazzaloca, più di quello che ci si aspettava. Questo per dire, però, che, se fai bene, perdi", continua. L’ingegnere è commosso e ricorda alcune delle cose "che ha lasciato Guazzaloca: l’assunzione di centinaia di vigili, la centralità della persona, il patto per il lavoro, la digitalizzazione", ma soprattutto "la vicenda di Seabo spa che confluisce in Hera, quest’ultima l’anno dopo si quoterà in borsa, liberando milioni di euro di fondi per le infrastrutture del traffico".

Queste risorse, secondo il vicesindaco, "hanno dato ai bolognesi la possibilità di sognare una metropolitana, anche se purtroppo non siamo riusciti a farla. Fu un danno per la comunità". E allora quali sono le cause per cui non è stato possibile fare un secondo mandato di "quel fenomeno irripetibile"? A questa domanda il ‘numero due’ della giunta Guazzaloca dedica buona parte del convegno. "La nostra appartenenza ha prevalso sul buon senso delle nostre azioni", spiega. Accanto a Salizzoni c’è Mauro Felicori, dal 1993 al 1999 capo di gabinetto di Vitali. Nel pubblico, invece, anche il fratello Paolo, Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca e assessore al bilancio durante la giunta di quei ‘ragazzi’ del ‘99, e l’ex sindaco Walter Vitali, protagonista dell’incontro d’esordio di questo ciclo. Lunedì 13 sarà il turno di Virginio Merola, la settimana dopo, invece, toccherà all’ex commissaria Annamaria Cancellieri.

Giovanni Di Caprio