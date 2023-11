Si sono aperte le prenotazioni per partecipare alle conferenze che accompagnano la mostra in Pinacoteca ’Guercino nello studio’, e che si terranno in aula Gnudi il mercoledì alle 17. Il prossimo appuntamento (il 22) è su ’Dalle botteghe agli studi: la professione del pittore a Bologna tra Cinque e Seicento’, tenuto da Raffaella Morselli.