Guerra ai rifiuti abbandonati. Già dieci multe da gennaio

Marano dichiara ’guerra’ a chi abbandona i rifiuti, con più controlli e conseguenti sanzioni. A confermarlo è lo stesso vicesindaco, Christian Tondi, che dopo l’installazione dei nuovi cassonetti fa il punto della situazione, annuncia un prossimo incontro e, appunto, sottolinea anche che saranno intensificati i controlli.

"Proprio in questi giorni – spiega infatti Tondi – si sta concludendo il cambio dei cassonetti su tutto il territorio di Marano. Dopo le prime difficoltà e disagi dovuti all’utilizzo delle nuove tessere e a qualche difetto di malfunzionamento dei nuovi cassonetti, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Ringrazio quindi i maranesi per la pazienza e l’importante collaborazione che hanno dimostrato in questa fase di cambiamento. Il servizio per la gestione dei rifiuti è del resto un sistema complesso e articolato, che impatta nella vita e nelle abitudini di ognuno di noi. Sul nostro territorio, grazie all’impegno dei cittadini, la raccolta differenziata ha raggiunto valori e percentuali molto importanti.

Martedì 18 marzo alle 20, al teatro di Kia, in un incontro pubblico insieme a Hera, ci sarà una buona occasione per mettere in evidenza i risultati fin qui ottenuti e per raccogliere problematiche e segnalazioni".

Ancora Tondi poi aggiunge: "All’incontro saranno presenti anche rappresentanti delle Guardie ecologiche volontarie e della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, per illustrare il quadro normativo vigente sul reato di "abbandono di rifiuti". Purtroppo, infatti, si stanno verificando depositi incontrollati di rifiuti su alcune isole di base. Per contrastare questa pessima e incivile abitudine, abbiamo chiesto alla polizia locale e alle guardie ecologiche volontarie di aumentare i controlli. Da inizio 2025, intanto, sono state già elevate una decina di sanzioni per questo reato".

Un territorio sgombro da rifiuti abbandonati è un territorio anche più attrattivo dal punto di vista turistico. A evidenziarlo è sempre Tondi, che annuncia: "Frazioni come Villabianca, Casona e Festà sono e rimangono protagoniste grazie alle varie eccellenze enogastronomiche. La frazione di Ospitaletto, poi, in questi anni si è caratterizzata per essere sempre più a vocazione sportiva e anche quest’anno gli appuntamenti non mancano. Il 27 aprile ci saranno due prove speciali del Rally Città di Modena, l’11 maggio la gara ciclistica Marano – Ospitaletto e, a luglio, la corsa podistica in notturna Vertical Ospitaletto".

