Guerra alle truffe e ai raggiri. Come riconoscerli e difendersi

Come capire una truffa telefonica o un raggiro telematico ma anche come evitare borseggi e furti con destrezza, e chi contattare in caso di emergenza, gli obiettivi dei nuovi incontri pubblici sulla sicurezza organizzati dal Comune di Ozzano.

Un impegno a favore della comunità, in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale. Appuntamenti a ingresso libero che puntano a dare informazioni chiare e aiutare la cittadinanza a tutelarsi.

I primi due appuntamenti sono in programma: giovedì 20 marzo, alle 20:30 presso la sala parrocchiale della Chiesa di Sant’Ambrogio, sabato 22 marzo alle 10 in Sala Raparelli, via degli Orti 16/A.

"Tutti possono essere vittime di truffe, raggiri o borseggi – sottolinea il comandante della polizia locale Stefano Zigiotti –, e per questo è importante che quante più persone partecipino a questi eventi informativi, non solo per se stessi ma anche per capire come tutelare familiari o parenti. Non dobbiamo mai sottovalutare i pericoli, e gli incontri in programma puntano a dare suggerimenti da mettere in pratica nel quotidiano per evitare brutte sorprese".

E il comandante prosegue: "Un esempio pratico e semplice è quello di evitare di lasciare la borsa o il marsupio incustoditi nel carrello della spesa, così come di non metterli sul sedile passeggero sia quando si guida sia quando si rientra da un negozio perché in un attimo, a un semaforo o in un parcheggio, chiunque può aprire lo sportello e rubarli".