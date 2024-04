Guerra di Liberazione. Svelata la mostra a Palazzo sui crimini nazifascisti

Un percorso espositivo per mostrare, ai più piccoli, e per ricordare, ai più grandi, una delle pagine più importanti della storia nazionale. Fino al 26 maggio, Palazzo d’Accursio ospita ‘Nonostante il lungo tempo trascorso’, una mostra incentrata sui crimini nazifascisti commessi in Italia e all’estero nella Guerra di Liberazione (1943-1945).

"Il titolo evocativo rimanda all’incipit del provvedimento di archiviazione provvisoria – spiega Marco De Paolis, procuratore generale militare alla Corte militare di Appello –, di insabbiamento di 695 fascicoli sulle stragi avvenute in Italia e all’estero sui militari italiani e sui civili, in assenza di autori del fatto. Ora, invece, ricordiamo le vittime e i caduti, per fare giustizia".

La mostra interattiva si sviluppa tra documenti, narrazioni, schede storiche, video e fotografie, suddivisi in quattro sezioni. Al centro, i crimini di guerra militari avvenuti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le vittime civili, i deportati e i processi celebrati nei tribunali militari italiani contro i crimini di guerra tedeschi dal dopoguerra.

"Rimane spazio per la storia e per l’educazione civica dei giovani – continua il procuratore De Paolis –, a cui l’iniziativa culturale è dedicata, con l’intento di far conoscere loro questa pagina centrale della nostra storia contemporanea, sulla quale si fonda la Costituzione del Paese".

Il pensiero va a Monte Sole, "la strage più sanguinosa di civili avvenuta in Italia – dice De Paolis –, cruciale nel percorso della resistenza. È un motivo per essere a Bologna nel mese di aprile, quando si celebra la festa della liberazione".

"Bologna non è mai divisa sul 25 aprile – sottolinea il sindaco Matteo Lepore –. Il messaggio che la città dà è l’importanza della data per la liberazione del Paese da nazismo e fascismo. Invito i bolognesi alla mostra". L’esposizione è organizzata dallo Stato maggiore della Difesa e dalla Procura generale militare presso la Corte militare di Appello sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica.