Guerra e armi, se ne parla con Zuppi

"Le armi nucleari e l’Italia. Che fare?" è il titolo di un incontro con il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che si terrà sabato prossimo, alle 15 nel capoluogo emiliano nella sala Santa Clelia, in via Altabella 6. A darne notizia è la Rete cattolica ecumenica per il bando alle armi nucleari. Gli organizzatori evidenziano che "la guerra senza fine in Ucraina apre anche allo scenario di una apocalisse nucleare, come avverte il Comitato per la Scienza e la Sicurezza del Bulletin of the Atomic Scientists. Nella notte del 31 dicembre 2022 la marcia della pace promossa dalla Chiesa italiana ha rilanciato ancora una volta l’appello che abbiamo promosso, fin dal maggio 2021, come realtà del mondo cattolico italiano e dei movimenti ecumenici e nonviolenti a base spirituale, per chiedere al nostro Paese di ratificare il ‘Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari’ – proseguono –. Non è più rimandabile un serio dialogo e un confronto pubblico, e in sede parlamentare, sulla proposta lanciata dalla campagna ‘Italia ripensaci’ e promossa dai rappresentanti in Italia della coalizione Ican, Nobel per la pace 2017, anche in considerazione del fatto che stanno per essere stoccate a Ghedi e a Aviano le nuove bombe atomiche B61-12".