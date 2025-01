Guerra e pace iniziano dall’educazione. Appuntamento alla Casa Filanda

Terzo appuntamento, per la serie che l’associazione Percorsi di pace dedica ai temi della pace e della guerra domani alle 20,30 alla Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio. Relatori principali il giornalista Vincenzo Vita e il docente UniBo Alessandro Tolomelli che parleranno di ‘formazione, educazione, militarizzazione e costruzione del consenso’. Un argomento che prende il via dalle analisi del Centro studi per la scuola pubblica che ha rilevato un aumento di progetti che prevedono una educazione rivolta al consenso e all’accettazione della militarizzazione nelle scuole e nelle università, spiegano gli organizzatori.