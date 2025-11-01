Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaGuerra in Ucraina. Domani l’evento per la pace
1 nov 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Guerra in Ucraina. Domani l’evento per la pace

Guerra in Ucraina. Domani l’evento per la pace

Una manifestazione a sostegno dell’Ucraina, dove "la guerra non è finita e ogni giorno muoiono adulti e bambini". L’associazione italo...

Una manifestazione a sostegno dell’Ucraina, dove "la guerra non è finita e ogni giorno muoiono adulti e bambini". L’associazione italo...

Una manifestazione a sostegno dell’Ucraina, dove "la guerra non è finita e ogni giorno muoiono adulti e bambini". L’associazione italo...

Una manifestazione a sostegno dell’Ucraina, dove "la guerra non è finita e ogni giorno muoiono adulti e bambini". L’associazione italo ucraina NaRyna lancia per domani una mobilitazione dal titolo evocativo: ’Stop al genocidio in Ucraina’: "Sui social abbiamo ricevuto reazioni dure per l’uso della parola ’genocidio’, che speriamo venga rinosciuto considerando ciò che la Russia sta facendo, operando contro le leggi internazionali – dicono Nadiya Kalapun e Maryana Trofymova –. Nella nostra terra è in corso una tragedia umana e dirlo non vuol dire sminuire altre tragedie e guerre".

La partenza è fissata alle 15 in piazza dell’Unità; dalla Bolognina, poi, ci si sposterà sulla scalinata del Pincio (l’orario indicativo di arrivo è alle 15.30), dove si terrà l’evento vero e proprio, sostenuto da molte associazioni. In prima fila "ci saranno i bambini della nostra scuola ucraina, che tengono molto a partecipare a questi eventi. La scuola si impegna a diffondere la cultura dell’Ucraina". Al microfono, sono previsti diversi interventi, tra cui quello dell’ex sindaco Virginio Merola. "Noi non vogliamo dimenticare ciò che la Russia sta facendo – dicono la vicepresidente e la socia fondatrice dell’associazione –. La guerra continua e le bombe cadono sui civili ucraini ogni giorno. Noi vogliamo tornare alla nostra vita".

Mariateresa Mastromarino

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina