Guerra in Ucraina. Domani l’evento per la pace

Una manifestazione a sostegno dell’Ucraina, dove "la guerra non è finita e ogni giorno muoiono adulti e bambini". L’associazione italo ucraina NaRyna lancia per domani una mobilitazione dal titolo evocativo: ’Stop al genocidio in Ucraina’: "Sui social abbiamo ricevuto reazioni dure per l’uso della parola ’genocidio’, che speriamo venga rinosciuto considerando ciò che la Russia sta facendo, operando contro le leggi internazionali – dicono Nadiya Kalapun e Maryana Trofymova –. Nella nostra terra è in corso una tragedia umana e dirlo non vuol dire sminuire altre tragedie e guerre".

La partenza è fissata alle 15 in piazza dell’Unità; dalla Bolognina, poi, ci si sposterà sulla scalinata del Pincio (l’orario indicativo di arrivo è alle 15.30), dove si terrà l’evento vero e proprio, sostenuto da molte associazioni. In prima fila "ci saranno i bambini della nostra scuola ucraina, che tengono molto a partecipare a questi eventi. La scuola si impegna a diffondere la cultura dell’Ucraina". Al microfono, sono previsti diversi interventi, tra cui quello dell’ex sindaco Virginio Merola. "Noi non vogliamo dimenticare ciò che la Russia sta facendo – dicono la vicepresidente e la socia fondatrice dell’associazione –. La guerra continua e le bombe cadono sui civili ucraini ogni giorno. Noi vogliamo tornare alla nostra vita".

Mariateresa Mastromarino