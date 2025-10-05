La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Bologna
CronacaGuerriglia e scontri in autostrada. Immagini al vaglio della Digos. E si contano altri agenti feriti
5 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
  4. Guerriglia e scontri in autostrada. Immagini al vaglio della Digos. E si contano altri agenti feriti

Guerriglia e scontri in autostrada. Immagini al vaglio della Digos. E si contano altri agenti feriti

Indagini in corso da parte della Questura, al lavoro sui filmati dei tentati assalti alla stazione dei treni e sull’occupazione di tangenziale e A14. E intanto sul Crescentone è finita la tendopoli permanente

Indagini in corso da parte degli agenti della Digos sui tre giorni di mobilitazione

Indagini in corso da parte degli agenti della Digos sui tre giorni di mobilitazione

Bologna, 5 ottobre 2025 – Tantissime immagini e video da visionare e centinaia di volti da identificare. Sarà corposo e lungo il lavoro che dovranno svolgere gli agenti della Digos a seguito dei tre giorni di passione, scontri e caos a opera delle anime facinorose infiltrate nelle mobilitazioni pro Pal che hanno "bloccato tutto". Manifestazioni che hanno riversato nelle strade non solo cittadini, famiglie e lavoratori, cioè la gente per bene, ma anche antagonisti, ’maranza’ e violenti.

I nastri da esaminare, infatti, partono dal tentato assalto alla stazione centrale di mercoledì sera da parte degli anarchici lungo via Carracci e da quello degli studenti liceali e universitari giovedì mattina in piazza Medaglie d’Oro. Le riprese, poi, si spostano sull’intensa guerriglia di giovedì sera che per ore ha bloccato l’area dello scalo, fino a piazza XX Settembre e al pincio della Montagnola, tra lanci di bottiglie e fumogeni da una parte e lacrimogeni dall’altra; senza dimenticare, ovviamente, la frangia violenta dei ’maranza’, che ha messo a ferro e fuoco la città, demolendo il cantiere del tram in via Indipendenza e dando alle fiamme alcune Mobike e il tendone della Fiera del libro. E ancora: la distruzione del Kfc, vetrine delle attività commerciali distrutte e danni ingenti in tutta la zona. Bilancio: 24 feriti, tra le forze dell’ordine ferite, venti poliziotti dei Reparti mobili di Bologna e Padova e quattro carabinieri del Battaglione; una manifestante è rimasta ferita a seguito del lancio di un lacrimogeno. Sono 15, invece, gli identificati tra gli autori della guerriglia alla stazione. Due di loro sono stati denunciati per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A tutto questo, si aggiunge la mobilitazione degli 80mila scesi in piazza per Gaza e la Flotilla, nella giornata di venerdì, culminata, come di consueto ormai, con la violenza prepetrata dai soliti facinorosi: sotto la lente della Digos, infatti, adesso ci sono i filmati del blocco delle cinque ore di autostrada e tangenziale, condito dal lancio di oggetti, sassi, petardi e bombe carta; bottiglie e fumogeni. A cui la polizia ha risposto con lacrimogeni e manganelli. Nel caos, due i manifestanti fermati, sconosciuti alla Digos, poi rilasciati e denunciati per resistenza aggravata. E anche in questo caso, ci sono stati agenti della polizia feriti, per ora almeno quattro. Ieri i pro Pal si sono spostati a Roma per la manifestazione nazionale, che hanno potuto raggiungere dopo il blocco dei pullman e i controlli da parte della polizia. E intanto, per il momento, "piazza Gaza" è tornata a essere piazza Maggiore, perché la tendopoli permanente sul Crescentone è terminata venerdì, per seguire le mobilitazioni di giovedì e di ieri. I promotori capiranno come fare continuare il presidio, che è stato interrotto dagli attivisti stessi.

