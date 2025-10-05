Guerriglia e scontri in autostrada. Immagini al vaglio della Digos. E si contano altri agenti feriti

Bologna, 5 ottobre 2025 – Tantissime immagini e video da visionare e centinaia di volti da identificare. Sarà corposo e lungo il lavoro che dovranno svolgere gli agenti della Digos a seguito dei tre giorni di passione, scontri e caos a opera delle anime facinorose infiltrate nelle mobilitazioni pro Pal che hanno "bloccato tutto". Manifestazioni che hanno riversato nelle strade non solo cittadini, famiglie e lavoratori, cioè la gente per bene, ma anche antagonisti, ’maranza’ e violenti.

I nastri da esaminare, infatti, partono dal tentato assalto alla stazione centrale di mercoledì sera da parte degli anarchici lungo via Carracci e da quello degli studenti liceali e universitari giovedì mattina in piazza Medaglie d’Oro. Le riprese, poi, si spostano sull’intensa guerriglia di giovedì sera che per ore ha bloccato l’area dello scalo, fino a piazza XX Settembre e al pincio della Montagnola, tra lanci di bottiglie e fumogeni da una parte e lacrimogeni dall’altra; senza dimenticare, ovviamente, la frangia violenta dei ’maranza’, che ha messo a ferro e fuoco la città, demolendo il cantiere del tram in via Indipendenza e dando alle fiamme alcune Mobike e il tendone della Fiera del libro. E ancora: la distruzione del Kfc, vetrine delle attività commerciali distrutte e danni ingenti in tutta la zona. Bilancio: 24 feriti, tra le forze dell’ordine ferite, venti poliziotti dei Reparti mobili di Bologna e Padova e quattro carabinieri del Battaglione; una manifestante è rimasta ferita a seguito del lancio di un lacrimogeno. Sono 15, invece, gli identificati tra gli autori della guerriglia alla stazione. Due di loro sono stati denunciati per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A tutto questo, si aggiunge la mobilitazione degli 80mila scesi in piazza per Gaza e la Flotilla, nella giornata di venerdì, culminata, come di consueto ormai, con la violenza prepetrata dai soliti facinorosi: sotto la lente della Digos, infatti, adesso ci sono i filmati del blocco delle cinque ore di autostrada e tangenziale, condito dal lancio di oggetti, sassi, petardi e bombe carta; bottiglie e fumogeni. A cui la polizia ha risposto con lacrimogeni e manganelli. Nel caos, due i manifestanti fermati, sconosciuti alla Digos, poi rilasciati e denunciati per resistenza aggravata. E anche in questo caso, ci sono stati agenti della polizia feriti, per ora almeno quattro. Ieri i pro Pal si sono spostati a Roma per la manifestazione nazionale, che hanno potuto raggiungere dopo il blocco dei pullman e i controlli da parte della polizia. E intanto, per il momento, "piazza Gaza" è tornata a essere piazza Maggiore, perché la tendopoli permanente sul Crescentone è terminata venerdì, per seguire le mobilitazioni di giovedì e di ieri. I promotori capiranno come fare continuare il presidio, che è stato interrotto dagli attivisti stessi.