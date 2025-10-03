Guerriglia in stazione a Bologna, bilancio nero: feriti 24 agenti e una manifestante

Bologna, 3 ottobre 2025 – Mai visti prima. Volti nuovi dalla piazza, lontani o comunque non riconducibili ai collettivi bolognesi. Sono i quindici facinorosi, tutti maggiorenni, identificati nel corso degli scontri di giovedì sera fuori dalla stazione. Nei confronti di due di loro è scattata la denuncia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perché i feriti, tra gli operatori delle forze dell’ordine, sono stati 24, venti poliziotti dei Reparti mobili di Bologna e Padova e quattro carabinieri del Battaglione. Anche una manifestante, una trentatreenne di Termoli, è finita all’ospedale, centrata da un lacrimogeno che le è arrivato in un occhio in piazza XX Settembre, in quel momento presa d’assalto dalla folla di teppisti e maranza mascherati da sostenitori del popolo palestinese. Per questo è ricoverata al Sant’Orsola: non è in pericolo, ma la prognosi, per la condizione dell’occhio, è riservata. Anche lei era, fino all’altra sera, ignota agli uffici della Digos.

Le vetrine del Kfc vicino all’ingresso del piazzale ovest della stazione sono state prese d’assalto nel corso della guerriglia

Questo il punto, mentre in zona stazione si contano ancora i danni di una notte di guerriglia. I vetri dei negozi rotti, decine di poliziotti e carabinieri a presidio di piazza Medaglie d’Oro come se la nottata non fosse ancora passata. E poi c’è il Kfc al piazzale ovest, l’attività più colpita: “Chiusi fino a nuove disposizioni”, recita il cartello all’ingresso. I dipendenti non vogliono commentare quanto subìto, mentre assieme ad alcuni operai sistemano i danni alla porta d’ingresso, lato viale Pietramellara.

A sinistra, i facinorosi sulle scale del Pincio; a destra i ’bossoli’ che hanno incendiato il telone della Fiera del Libro

Poco distante, in piazza XX Settembre, c’è invece chi vuol parlare. È Paolo, che ha il suo stand all’interno della fiera, dove i facinorosi hanno appiccato il fuoco, e che racconta cosa ha scoperto al suo risveglio: “Un gruppo di teppisti, sicuramente non manifestanti per Gaza, ma persone terze, hanno fatto questi danni”, dice indicando il tendone danneggiato. Dopodiché, “sempre gli stessi”, hanno bruciato uno dei pannelli vicini ai cantieri del tram e lo hanno appoggiato ai teloni della fiera del libro. Intanto lanciavano pietre contro un agente della vigilanza”.

Alcuni momenti degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno usato lacrimogeni per disperderli

Paolo si è ritrovato davanti all’ingresso del suo ‘stand’ anche i resti di alcuni lacrimogeni, oltre alle pietre lanciate contro la sicurezza notturna. “Si sente ancora la puzza di bruciato – dice –. I sassi sono gli stessi della Montagnola. Per fortuna è tutto salvo, perché il tendone è ignifugo e il principo di incendio è stato prontamente spento. Altrimenti si sarebbe bruciata tutta la fiera”. E poi attacca: “Penso che anche gli spacciatori abbiano approfittato per fare del casino”.