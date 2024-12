Gufo Party: la trentesima edizione a San Lazzaro per la beneficenza

La polizia locale scende in campo per la beneficenza. Torna martedì la trentesima edizione di Gufo Party, la festa che sostiene le associazioni del territorio attraverso una raccolta fondi. Una tradizione che riempirà di convivialità il circolo Arci di San Lazzaro, mettendo al centro la solidarietà.

La serata, realizzata grazie agli agenti volontari, partirà alle 20.30: cena e cabaret di Davide Dal Fiume e Marco Dondarini, con musica e djset. Ma dietro al divertimento c’è molto di più: "Un momento molto importante che riunisce tante persone in un evento solidale, per raccogliere fondi destinati alle associazioni - inizia il comandante della Pl Romano Mignani -, insieme con i colleghi delle forze dell’ordine".

Il ricavato sarà devoluto ad Ant, AGD, Bimbo Tu, Dopo di Noi, GRD e Fiori di Campo Aps, permettendo loro di realizzare così progetti per i loro assistiti. Da chi crea un futuro per persone con disabilità e chi offre accoglienza alle famiglie di chi è in cura a chi acquista nuovi strumenti per la prevenzione e sostiene gli ospedali, ognuna delle realtà potrà contare sull’aiuto di Gufo 1991 Bologna Odv.

"Trent’anni fa non potevamo sapere di arrivare fino a qui - dice il presidente Dino Arlotti -. Speriamo sia la bella manifestazione di sempre", con una novità: "Abbiamo deciso di destinare il ricavato dell’asta (con articoli sportivi dei club come Bologna calcio, Fortitudo e Virtus, ndr) alle famiglie di Botteghino di Zocca, gravemente colpite dall’alluvione".

Anche quest’anno ci sarà, martedì pomeriggio, al Dopo Lavoro Ferroviario il torneo di calcio a cinque benefico - femminile e maschile - organizzato dal gruppo sportivo della polizia locale, con la polizia di stato, la guardia di finanza e Tper. "Un appuntamento che unisce lo sport alla solidarietà - conclude l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -, con grande rappresentanza istituzionale e delle forze dell’ordine".

"Voi associazioni siete il cuore pulsante della società"- termina Ester Balassini, ex martellista delle fiamme gialle.