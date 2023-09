Guida auto rubata. Scoperto e fermato dalla polizia locale

Circolava sulla Persicetana alla guida di un’auto rubata. Ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un rumeno di 22 anni che è stato denunciato per ricettazione. Lo straniero è stato individuato l’altro pomeriggio grazie ai nuovi sistemi di controllo targhe in dotazione alla polizia locale. Il giovane era alla guida di una Citroen C3 rubata. Il proprietario aveva sporto denuncia del furto, a fine luglio, ai carabinieri di Paderno Dugnano, nel Milanese. "I nuovi sistemi di sorveglianza – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale – vengono posizionati a bordo di veicoli ed erroneamente vengono ritenuti degli autovelox. Il sistema invece permette non solo di individuare in pochi secondi i veicoli non assicurati o non revisionati ma anche veicoli in black list, come quelli rubati".