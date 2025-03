Alla guida ubriachi o con il cellulare: stretta sui controlli a Bologna

Bologna, 26 marzo 2025 – Strade più sicure e tolleranza zero contro le infrazioni. I carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, identificando 516 persone e verificando 329 veicoli. L’obiettivo è contrastare le violazioni più pericolose del Codice della strada, come l’eccesso di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, l’uso del cellulare al volante e la guida in stato di alterazione psico-fisica.

Controlli intensificati dai carabinieri

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, responsabili della sicurezza nelle principali piazze del centro e nelle aree soggette a degrado urbano, hanno identificato sei automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti: “comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada”.

Ritiro delle patenti per l'uso del cellulare

I Carabinieri fanno poi sapere di aver già provveduto al ritiro di numerose patenti in città a causa dell'utilizzo improprio del telefono al volante. Infatti, con il nuovo Codice della strada, le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida sono state inasprite:

La prima infrazione comporta una multa da 250 a 1.000 euro.

Decurtazione di 5 punti dalla patente.

Sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

In caso di recidiva entro due anni:

La multa sale fino a 1.400 euro.

I punti decurtati diventano 10.

La sospensione può durare fino a 3 mesi.

Inoltre, è prevista una sospensione automatica della patente da 7 a 15 giorni per chi ha almeno 10 punti sulla patente, con una durata raddoppiata se l’infrazione causa un incidente.

Sicurezza nelle aree urbane

Oltre ai controlli stradali, gli agenti sono intervenuti per garantire la sicurezza in altre aree della città. In via Irnerio, sono stati chiamati da un autista di un mezzo pubblico che aveva sorpreso un passeggero mentre si masturbava a bordo. Nel parco Don Giovanni Bosco, invece, hanno identificato una persona in possesso di uno smartphone rubato.