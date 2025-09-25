Guida con la patente del suo coinquilino e si schianta: denunciato

Visto che non aveva mai conseguito la patente, ha pensato di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi alla guida di un’auto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia locale e denunciato. È quanto accaduto a un pakistano di 43 anni, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Pollastri e via Primo Levi a San Lazzaro.

All’arrivo di una pattuglia della polizia locale, il 43enne aveva immediatamente consegnato tutti i suoi documenti: una patente di guida, la carta d’identità e il libretto di circolazione dell’auto. Agli agenti però era apparso subito chiaro come la persona che era raffigurata nei documenti fosse davvero poco somigliante a quella che si trovava di fronte a loro in quel momento. Per questo hanno accompagnato il 43enne negli uffici del comando di via Salvo d’Acquisto dove, dopo gli accertamenti, hanno scoperto come i documenti in realtà appartenessero sì a un cittadino pakistano, ma di 13 anni più giovane. A quel punto al 43enne non è rimasto che ammettere l’inganno. Per questo è stato denunciato per sostituzione di persona e guida senza patente, che prevede una sanzione pecuniaria da 5mila fino a 30mila euro.