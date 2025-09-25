Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaGuida con la patente del suo coinquilino e si schianta: denunciato
25 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Guida con la patente del suo coinquilino e si schianta: denunciato

Guida con la patente del suo coinquilino e si schianta: denunciato

Visto che non aveva mai conseguito la patente, ha pensato di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi...

Visto che non aveva mai conseguito la patente, ha pensato di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi...

Visto che non aveva mai conseguito la patente, ha pensato di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi...

Per approfondire:

Visto che non aveva mai conseguito la patente, ha pensato di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi alla guida di un’auto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia locale e denunciato. È quanto accaduto a un pakistano di 43 anni, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Pollastri e via Primo Levi a San Lazzaro.

All’arrivo di una pattuglia della polizia locale, il 43enne aveva immediatamente consegnato tutti i suoi documenti: una patente di guida, la carta d’identità e il libretto di circolazione dell’auto. Agli agenti però era apparso subito chiaro come la persona che era raffigurata nei documenti fosse davvero poco somigliante a quella che si trovava di fronte a loro in quel momento. Per questo hanno accompagnato il 43enne negli uffici del comando di via Salvo d’Acquisto dove, dopo gli accertamenti, hanno scoperto come i documenti in realtà appartenessero sì a un cittadino pakistano, ma di 13 anni più giovane. A quel punto al 43enne non è rimasto che ammettere l’inganno. Per questo è stato denunciato per sostituzione di persona e guida senza patente, che prevede una sanzione pecuniaria da 5mila fino a 30mila euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata