Guida con la scheda di un collega. Nei guai camionista rumeno

Controlli a tappeto della Polizia locale Reno Galliera con una giornata dedicata ai controlli specifici sull’autotrasporto di merci, al parcheggio della stazione ferroviaria di Funo. Complessivamente sono stati controllati 23 veicoli pesanti, 13 dei quali sottoposti anche a pesatura mediante le pese mobili in dotazione al Comando e tutti risultati in sovraccarico, in alcuni casi anche piuttosto rilevante. Sono 37 le sanzioni comminate.

Un autotrasportatore rumeno è stato sorpreso a guidare con inserita nel cronotachigrafo digitale del proprio autoarticolato una scheda del conducente di un connazionale. "Avevo finito le ore giornaliere ma volevo continuare a guidare": così si è giustificato il conducente, sanzionato con il ritiro della patente di guida, inviata in Prefettura per la prevista sospensione e con un verbale da 866 euro, già pagato, poiché i conducenti di veicoli stranieri sono tenuti al pagamento immediato per evitare il fermo del veicolo. La scheda intestata all’altro conducente è stata poi ritirata dagli agenti della Reno Galliera. "Teniamo molto a questi controlli a tutela della sicurezza della circolazione stradale e degli autotrasportatori che rispettano le regole – dichiara il comandante Massimiliano Galloni –. Durante i controlli sono stati anche sanzionati sei automobilisti che circolavano con la revisione scaduta".