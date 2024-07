Guida da 40 anni senza patente: maxi-multa

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 4 luglio 2024 – Alla guida da 40 anni senza la patente. Si tratta di una signora di 60 anni di Argelato che l’altro pomeriggio, mentre guidava la sua auto e con la madre di 90 anni seduta a fianco, è stata fermata dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto durante un normale controllo alla circolazione stradale.

“I miei agenti – spiega Luca Nasci, comandante della Locale di Persiceto –, in un torrido pomeriggio estivo di luglio, durante un posto di controllo, quando hanno fermato la signora e iniziato il consueto controllo, credo mai avrebbero potuto neppure pensarlo. Ma alla richiesta di esibire i documenti, hanno constatato che la signora non aveva mai conseguito la patente di guida. E nonostante questo ha detto che guidava l’automobile da quarant’anni. Dal surreale colloquio con la signora – continua Nasci – è emerso infatti che lei guidava indisturbata dall’età di vent’anni e che non era mai incorsa in sanzioni”.

Gli agenti della polizia locale, accertata l’infrazione, hanno proceduto regolarmente a contestare alla sessantenne l’articolo 116 del codice della strada, che sanziona la guida senza patente, e al conseguente fermo del veicolo.

“L’automobilista – prosegue il comandante –, presa coscienza della sua trasgressione per tanto tempo impunita, e dopo essere stata pure redarguita dalla madre novantenne seduta al suo fianco, non ha potuto fare altro che chiamare un carro attrezzi per l’automobile in stato di fermo e ritirare copia del verbale contestato. Quindi ha dovuto trovare un passaggio per lei e la madre per tornare a casa».

La guidatrice abusiva non si è però persa d’animo. “La salata sanzione ricevuta di 3.000 euro – afferma infatti Nasci – non ha scalfito le buone maniere della signora che ha gentilmente ringraziato gli agenti. E allo stesso tempo ha dichiarato che (finalmente; ndr) si iscriverà a una scuola guida per prendere la patente. Rimane ora da capire come questa automobilista abbia potuto guidare per 40 anni senza regolare patente di guida e senza mai essere stata fermata prima dalle forze dell’ordine. Un aspetto di questa singolare vicenda che sarà approfondito”.

E sempre sul tema dei controlli stradali, recentemente la polizia locale di Persiceto aveva pizzicato un gruppetto di motociclisti che si esibiva in gare di velocità e impennate sulle strade periferiche di San Matteo della Decima. L’esito del servizio mirato sui motociclisti indisciplinati aveva portato alla verifica e controllo di 7 veicoli a due ruote e di 8 persone, la maggior parte minorenni. Erano state fatte 4 multe e disposti sequestri e fermi di alcuni mezzi risultati non assicurati o non immatricolati. Le prodezze del gruppetto di motociclisti erano state notate da alcuni cittadini di Decima che avevano segnalato gare di velocità lungo le strade più a margine della frazione.