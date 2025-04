Guida il bus ubriaco. Allarme lanciato da un passeggero

Era alla guida di un autobus con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro ed è stato segnalato ai vigili da un passeggero a bordo del bus. È accaduto giovedì scorso a Bologna. Tper, la società del trasporto pubblico locale, in una nota precisa di aver attivato sul caso il percorso disciplinare previsto dalle norme interne. Il conducente in questione, assunto in Tper a febbraio 2025 e attualmente in periodo di prova, è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio. L’azienda "ritiene molto grave il fatto accaduto", ricordando che il tasso alcolemico per un conducente professionale deve essere pari a zero.