Guida senza patente e finisce nei guai

Malgrado la sua patente fosse stata già revocata da tempo per guida sotto l’affetto di stupefacenti, il trentottenne continuava, come se niente fosse, a guidare. Collezionando così multe e denunce. L’ultima è di un paio di giorni fa, quando i carabinieri della stazione di Castiglione lo hanno sorpreso di nuovo al volante, mentre girovagava per il paese, dove abita. Lo hanno subito riconosciuto e, vista la reiterata violazione, lo hanno di nuovo denunciato.