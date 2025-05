Guida senza patente per 17 anni: multato

Ha guidato per diciassette anni senza la patente ed è stato fermato l’altro giorno dalla polizia locale Reno Lavino alla guida di un’auto senza copertura assicurativa. Così è finita con il sequestro del mezzo e una multa che è ancora in fase di calcolo la pericolosa avventura di un automobilista fermato nel corso di un ordinario servizio di controllo sulle strade di Casalecchio. La pattuglia di turno ha fermato il veicolo che non solo era senza assicurazione, ma che era già stato multato per questa violazione nel biennio precedente. Dagli accertamenti successivi è poi risultato che il conducente non era in possesso di patente di guida in quanto revocata con provvedimento risalente al 2008. Gli agenti hanno così proceduto secondo quanto previsto dal codice della strada con i provvedimenti di fermo e di sequestro del veicolo, per poi passare al calcolo delle sanzioni calcolate per gravità e durata delle violazioni.