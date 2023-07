Guida ubriaco e investe pensionata in bici, denunciato

Guida il furgone ubriaco e investe un’anziana ciclista. Ancora un incidente stradale nel territorio di San Giovanni in Persiceto. E’ successo l’altra sera nel centro storico della cittadina, in via Pio IX. Il bilancio dell’incidente è di una settantaduenne ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione. Mentre al conducente del mezzo, di origini moldave, la polizia del commissariato di Persiceto, intervenuta sul posto, ha ritirato la patente di guida, che in questo caso era un permesso di guida provvisorio rilasciato dal commissariato. Ma non solo, perché lo straniero è stato denunciato, dopo specifici accertamenti, per il reato di guida in stato di ebbrezza e per lesioni personali stradali. Secondo quanto si è potuto apprendere, martedì sera, intorno alle 20,30, la donna, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo viale Gandolfi quando, all’incrocio con via Pio IX, è stata investita dal furgone. Nell’impatto la donna è caduta rovinosamente a terra.

E’ stato dato l’allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e una volante del commissariato. I medici del pronto intervento hanno trasportato in ospedale la ciclista. Mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e sottoposto il moldavo ad alcol test. E l’esito dei test è stato positivo. Recentemente, sempre a Persiceto, un pensionato di 89 anni alla guida della sua automobile aveva investito accidentalmente, durante una manovra, la moglie 86enne che poi era morta in ospedale. E ancora un uomo aveva investito una ragazza, ferendola, a San Matteo della Decima, per poi allontanarsi.

p. l. t.