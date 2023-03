Guida ubriaco e picchia i carabinieri

Guida ubriaco, fa un incidente poi picchia i carabinieri. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di mercoledì in via san Cristoforo, a Ozzano. Erano all’incirca le 20.30. Gli operatori del 118 sono stati chiamati da alcuni passanti per un incidente a Ozzano. Il coinvolto nel sinistro, il 40enne in questione, che sarebbe uscito di strada per, poi, schiantarsi, era molto aggressivo verbalmente anche nei confronti dei sanitari quindi sono stati avvisati i carabinieri. I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti dalla vicina Compagnia di San Lazzaro di Savena e hanno notato che l’uomo, che era alla guida di una delle due auto coinvolte nell’incidente, aveva un forte alito vinoso ed era molto aggressivo negli atteggiamenti.

I carabinieri a quel punto hanno dapprima chiesto l’invio sul posto di un’altra pattuglia di militari e poi hanno sottoposto l’uomo all’etilometro che ha dato esito positivo.

Quando, però, l’uomo ha capito che i carabinieri era intenzionati a procedere nei suoi confronti, come di prassi, l’uomo, già noto alle forze di polizia per qualche piccolo precedente, ha iniziato a dare in escandescenze. Prima ha iniziato ad insultare i militari che stavano cercando di ammanettarlo, poi li ha aggrediti fisicamente con tanto di schiaffi e pugni in faccia.

Sul posto, allora, è stata chiamata un’altra ambulanza e gli operatori hanno prestato le cure necessarie ai due militari aggrediti dalla furia dell’uomo. Sono stati portati al pronto soccorso e sono stati dimessi poco dopo: uno con una prognosi di dieci giorni e l’altro con una prognosi di un giorno.

Il 40enne, invece, è stato dapprima portato in caserma, in via Paolo Poggi per fare tutti gli accertamenti del caso e, poi, visto il forte stato di agitazione è stato portato all’ospedale Maggiore dove è rimasto fino alla tarda serata piantonato dai carabinieri. L’uomo, poi, nella notte, calmatosi, è stato portato nuovamente in caserma per le incombenze di rito ed è stato arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficilae.

Il 40enne ha passato la nottata nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di via Paolo Poggi in attesa del rito per direttissima avvenuto ieri mattina. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Zoe Pederzini