Il guidatore dell’Audi rubata e spaccata a metà: “Una bravata”. Gli amici piangono ‘Lali’

Bologna, 13 settembre 2025 – “Non ho la patente. È stata una bravata”. O. K. è in ospedale. Lo stanno medicando. È incredibile come sia uscito, praticamente illeso, dallo schianto all’alba in via Murri. I poliziotti gli chiedono dove stessero andando, perché fossero su quell’auto rubata (video). Lui ancora non sa che il suo amico Valjero Maksuti è morto. Diciannove anni, fino a ieri incensurato, O. K. era ospite di una comunità di via Gaibola. Con la vittima (foto) si conoscevano perché sono entrambi originari dalla stessa città in Albania, Diber.

In via Murri, ieri mattina, sono arrivati polizia di Stato, 118, vigili del fuoco e polizia locale, nel tondo la vittima: Valjero Maksuti, albanese di 18 anni

In serata, quando gli agenti gli hanno comunicato la tragedia, dovuta alla sua condotta sconsiderata, il ragazzo è scoppiato in lacrime.

Entrambi arrivati in Italia da minori stranieri non accompagnati, erano subito diventati amici. Valjero, appena diventato maggiorenne, a febbraio scorso, aveva lasciato la comunità dove era ospite, in via Scipione dal Ferro, per andare a vivere per conto proprio. In questi mesi era stato ospite di parenti e amici. Nell’anno e mezzo in cui aveva vissuto a Bologna, Valjero aveva collezionato precedenti per resistenza e furto. A giugno dell’anno scorso era stato denunciato dalla Squadra mobile per il furto di un monopattino.

La vittima era arrivata in Italia, scegliendo la città delle Due Torri, circa un anno e mezzo fa, salutando la famiglia nel comune di montagna che si trova a Nord dell’Albania. Valjero lascia anche un fratello con il quale, come trapela su diversi canali social albanesi, era molto legato. Le bacheche sotto ai post che divulgano la notizia della sua scomparsa sono piene di centinaia e centinaia di commenti di persone che, sia in Italia sia nel suo Paese d’origine, hanno conosciuto il 18enne nella sua breve vita.

Tanti giovani scrivono gli ultimi pensieri sul loro coetaneo. I toni dei messaggi sono pacati, pieni di dolore: “Tu rimarrai sempre nei nostri cuori”, afferma la maggior parte dei suoi amici e conoscenti, perché “un fratello è per sempre. Riposa in pace, Lali”. Lali, nello slang dei giovanissimi, significa ’amore’, ma tra ragazzi è un modo simpatico che molto si avvicina al nostro ’bro’.

“Il tuo cuore sarà per sempre – commenta un ragazzo, probabilmente un parente, su Instagram –. Per noi rimarrai indimenticabile”. A questo si aggregano emoticon di cuori spezzati, colombe bianche e mani giunte che pregano.

I profili degli amici di Lery, come lo chiamavano i suoi cari, sono un rullino di foto, video e momenti condivisi insieme. Sono tutti ragazzi quelli che diffondono la notizia, repostandola da pagine di comunicazione straniere, e allegando scatti spensierati con il loro amico che è andato incontro alla morte a bordo dell’Audi guidata da un suo coetaneo compaesano.

“Questa notizia ci ha trafitto l’anima – confessa un amico –. Lali, ti vogliamo bene”. “Non doveva finire così”, aggiunge un altro utente. E invece è proprio finita così l’esistenza di un giovane che ha lasciato la sua terra, molto probabilmente in cerca di un futuro migliore. Lasciandosi alle spalle affetti e certezze, per scrivere un nuovo capitolo di vita. “Era un ragazzo d’oro e una persona speciale – aggiunge un amico –. Addio, per sempre”.