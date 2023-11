Guidi e Colliva, un’impronta indelebile

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Si dice spesso: ogni cosa ha il suo tempo, l’importante è arrivare. Ora questo atteso momento è arrivato. Il Comune, dopo un lungo lavoro di ricerca e documentazione, ha deciso di intitolare il giardino che si trova all’angolo tra le vie Azzurra e Fossolo a un importante artista considerato bolognese, il pittore Ugo Guidi (Comacchio, 1923–Bologna, 2007). L’altra intitolazione, ossia la rotonda ’nuova’ perché realizzata di recente a circa 500 metri dal giardino citato, sempre su via Azzurra, sarà dedicata alla pittrice e insegnante dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Lea Colliva (Bologna, 1901–1975). Entrambi gli eventi avranno luogo giovedì 30 novembre alle ore 12, alla presenza di rappresentanti del Comune. Un omaggio dovuto a due pittori che, con la loro arte, hanno lasciato un’impronta artistica indelebile, in linea con le tendenze culturali e pittoriche del tempo in cui sono vissuti. Per Ugo Guidi questo sarà l’ultimo evento nel ricorrente centenario della nascita. Si è iniziato, a febbraio, con la mostra a Casa Saraceni (sede della Fondazione Carisbo; ndr) con l’esposizione di 70 opere della donazione di Barbara Buldrini, per proseguire con le antologiche di Comacchio e di Grizzana Morandi. Guidi amava dire che "era innamorato della musica che la pittura sprigiona". Credo che in questa frase sia racchiuso il significato di una vita vissuta con animo fiero ma schivo da ogni condizionamento artistico. La sua era una pittura raffinata, elegante, ricca di colore e passione. Lea Colliva iniziò a dipingere da autodidatta, lavorando sulle opere di grandi artisti. Si dedicò alla ricerca sulla figura umana, producendo ritratti e autoritratti. Durante il suo soggiorno sulle colline monzunesi con il marito Nino Bertocchi, i suoi interessi si rivolsero ai paesaggi montani, boschi, alberi e fiori. La Colliva fu l’unica pittrice a far parte del gruppo di artisti del ’Caffè San Pietro’ di Bologna.