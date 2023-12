Guidi: "Io e Ingrassia, la coppia giusta"

È vero che da bambino sognava di fare il pompiere?

"Ero affascinato dai camion rossi – sorride Gianluca Guidi – e quando mia madre, Lauretta Masiero, mi spiegò che quegli uomini salvavano vite, il mio interesse diventò smisurato. Non ho mai interpretato il ruolo di un vigile del fuoco, ma ho fatto molti preti che a loro volta possono essere pompieri". Stavolta lui non vestirà alcuna tonaca ma indosserà gli abiti stropicciati di Oscar Madison, il giornalista sportivo disordinato e approssimativo co-protagonista della commedia di Neil Simon La strana coppia. Al suo fianco Giampiero Ingrassia nei panni di Felix, il coinquilino ossessionato dalla pulizia, pieno di tic e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio. Sorridendo si parla di due uomini alle prese con la solitudine, i soldi e gli alimenti da pagare alle ex mogli. La commedia, datata 1965 e diretta dallo stesso Guidi, arriva da oggi a domenica al Celebrazioni (domenica ore 21,30 con brindisi di mezzanotte), forte anche di un nutrito cast di attori. Nell’appartamento newyorkese anni ‘60 ricreato dallo scenografo Carlo De Marino, si consumano dunque le fumose partite a poker rese celebri dal film-cult (uscito appena tre anni dopo il debutto teatrale) interpretato da Walter Matthau e Jack Lemmon. È il settimo testo di Simon che l’attore interpreta. "Di questo autore – spiega – amo il senso dell’umorismo applicato ai rapporti umani e l’ironia sulle cose più serie e dolorose".

Guidi, è complicato affrontare un ruolo che molti identificano nel volto carismatico di Matthau?

"Se non avessi smesso di pormi problemi di questo tipo sarei finito dallo psicologo. Ho interpretato ruoli di attori di fama internazionale quali Lemmon e Redford, ma ho affrontato anche 537 repliche di uno spettacolo come Aggiungi un posto a tavola, che aveva portato al successo mio padre Johnny Dorelli. Se non si cambia, si rischia di mettersi comodi su ciò che è stato. Bisogna cercare nel proprio bagaglio e non nelle valigie altrui dove gli indumenti hanno taglie diverse".

A proposito di Aggiungi un posto a tavola, come mai ha deciso di non continuare a essere don Silvestro?

"Ci sono divorzi che bisogna fare e io ho deciso di farlo. I miei 56 anni non corrispondono all’età del personaggio, bisogna andarsene prima che diventi necessario farlo. Ora ho altri progetti. A marzo, concluse le repliche de La strana coppia, terrò 33 concerti dedicati a Frank Sinatra: una sorta di one man show dove, accompagnato da un trio di musicisti, canterò le sue canzoni e racconterò alcuni aneddoti della sua vita. Ho un repertorio lungo sei ore….Tutto dipenderà dal pubblico".

Ingrassia è suo amico e partner abituale. È difficile mantenere equilibrio in un simile sodalizio?

"È molto facile se c’è rispetto reciproco. In scena quel che conta è il risultato complessivo del prodotto e non il protagonismo. Arriviamo da una serie di notevoli esauriti proprio perché la gente ha bisogno di avvertire un’empatia diretta con chi sta sul palcoscenico".

Ha lamentato uno scarso interesse della politica verso i teatranti. Perché?

"La pandemia ha dimostrato in quale considerazione sono tenuti i lavoratori dello spettacolo, ma non è, si badi bene, il problema di un governo piuttosto che di un altro. Sono i politici in generale a non essere interessati a una materia che non conoscono".