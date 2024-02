Gurgone festeggia, De Paoli riflette: "Ora ricucire per andare avanti"

"Le primarie del Pd di Castel Maggiore? Un grande successo di partecipazione". A parlare è Matteo Cavalieri, assessore comunale in carica che interviene a bocce ferme dopo l’esito delle urne, 1.506 votanti, che dovevano stabilire il candidato sindaco tra il vicesindaco in carica Luca De Paoli e l’assessore in carica Paolo Gurgone. Vittoria che si è aggiudicato Gurgone con 911 voti contro i 583 di De Paoli e 12 i voti nulli. Gurgone aveva detto a caldo: "Sono onorato della fiducia manifestata dai cittadini e dalle cittadine di Castel Maggiore. E’ una vittoria della comunità e un grande risultato del partito democratico. Ora tutti insieme verso la sfida delle amministrative". Mentre De Paoli si è preso qualche momento di riflessione e commenterà l’esito delle primarie e il suo ruolo futuro nei prossimi giorni. "Possiamo dire senza ombra di smentita – dice Cavalieri – che le nostre primarie, all’insegna della democrazia, hanno accolto, vista l’affluenza di cittadini, i favori degli elettori. In un momento storico in cui la gente si allontana dalla politica e regna l’astensionismo. Bene dunque, bene per il partito democratico. Dopo i festeggiamenti del vincitore penso sia venuto il momento di ricucire per andare avanti e guardare al futuro".

"Se guardiamo alle prossime amministrative e se guardiamo al lavoro svolto – aggiunge Cavalieri –, veniamo da anni di buon governo. La giunta è apprezzata ma è chiaro che si può sempre migliorare. Abbiamo vinto finanziamenti importanti, senza precedenti, penso a quello relativo alla scuola. Eppoi a breve sarà inaugurata la Cittadella della sicurezza. Per quanto ci riguarda, lavoreremo assieme per fare una bella coalizione. In questo senso riprenderemo i tavoli programmatici rivolti ai cittadini, alle associazioni alle imprese, alle attività commerciali". Cavalieri sottolinea poi che si andrà a costruire il programma, naturalmente allargando la coalizione che si riproporrà alle prossime amministrative. "Dobbiamo dare vita – chiude l’assessore – a una bella coalizione, contiamo già di diversi appoggi, che rappresenti la nostra città di Castel Maggiore".

p. l. t.