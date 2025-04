Gurrisi e Pintori, incantesimi per organo

Incantesimi per organo Hammond concepiti nell’alveo del mainstream, tenendone presenti le dinamiche e le motivazioni, cercando i riferimenti nel blues e nello swing: sono le qualità più marcate di Alberto Gurrisi stasera di scena in quartetto in Cantina Bentivoglio (ore 21.45) con Gianni Denitto al sax alto, Gianni Virone al sax tenore e Alessandro Minetto alla batteria.

Un altro organista compositore di valore, Emiliano Pintori, nella stessa cave di via Mascarella domani distilla note intriganti con il suo Organix (produzione originale per la griffe di Alberto Armaroli) con un sestetto che guarda alle formazioni in voga tra la fine degli anni ‘60 e ’70. Con dosi copiose di fruibilità e perizia improvvisativa, groove incalzanti e ipnotici mischiati a percorsi jazzistici.

Domani Stefano Calzolari in trio ospita Silvia Donati, sciantosa per eccellenza del vocalismo jazz bolognese, d’attitudine francesizzante per un’ugola calda e vetrosa. Outsider but Skilled, suggestioni bossa nova e fugaci incursioni nell’universo di Stevie Wonder: è il settetto che affolla stasera dalle 22 il palco del Bravo Caffè con la voce di Angela Sette.

Domani ribalta per la Noma Mamba Band, quintetto apprezzato al Porretta Soul Festival, che ripercorre le hit anni ’90 di Amy Winehouse, Beyoncé, Jamiroquai e Tina Turner allineato agli acuti della leader Noma. A rubare la scena sabato un’altra: Gloria Turrini con G & The Doctor: sonorità che rimandano allo swing degli anni ’30, da ballare. Chiavi di lettura: i blues del primo ‘900, dove Bessie Smith e Ma Rainey erano regine incontrastate, Roots, le radici della musica moderna, il blues rurale dei campi di cotone del Mississippi, gli spiritual della speranza, il traditional jazz, il ragtime. L’accompagnano Mecco Guidi al piano e Andrea Guerrini alla tromba.

Gian Aldo Traversi