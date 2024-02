Gurrisi omaggia Cerri in Cantina. Brillano anche Gatto e Odorici, al Bravo si parte con gli Internote

La storia di Franco Cerri – spirato a 95 anni nel 2021 –, chitarrista-bassista di Chet Baker e Jerry Mulligan –, inizia dal suono di una tromba che gli regalò il padre nel ’43, quando costava 78 lire, e scivola nella composizione intesa come improvvisazione che espande gli umori di chi si dedica alla musica e ne sintetizza le sfumature sul pentagramma. È al virtuoso delle sei corde che domani in Cantina Bentivoglio (ore 22) Stefano Gurrisi (foto), hammondista d’allure cameristico, dedica un concerto omaggio assieme ad Alessandro Usai alla chitarra e Roberto Paglieri alla batteria. Cioè l’organ trio che l’ha affiancato negli ultimi anni della carriera. Sul palco in alcune pièce si aggiunge l’ugola di Irene Burratti. Maestro di intere generazioni di chitarristi-bassisti, quando gli si chiedeva a quale dei grandi con cui aveva condiviso i riflettori si sentisse più vicino, l’ artista milanese ricordava che ciascuno di loro gli aveva dato qualcosa: "Django – soleva dire – è stato il primo". Fuoriclasse in vena di magie venerdì e sabato (ore 22) al Camera Jazz & Music Club con il Roberto Gatto & Piero Odorici (alla batteria e al sax tenore), co-leader di un gruppo integrato da Alfonso Santimone al pianoforte e Stefano Senni al contrabbasso.

Al Bravo stasera tocca agli Internote, un quartetto che modula brani originali e standard di interpreti quali Michael Brecker e Pat Metheny. Venerdì è il turno di Donna Gardier, cantante anglo-caraibica di matrice gospel, emersa con i Raw Stylus. Il singolo Believe In Me è stato per molto tempo Billboard n°1 nella categoria Hot Dance Music. Le faentine Emisurela Angela e Anna De Leo, "sorelle folk e world striato di jazz", ospiti domani del Polpette e Crescentine, stasera si esibiscono sul palco di Sanremo con l’orchestra Santa Balera.

Gian Aldo Traversi