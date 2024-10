H2H Facility Solutions apre al digitale: "Ora offriamo servizi a 360 gradi"

Novità in arrivo nella galassia Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, che entra nel settore del facility management digitale per il settore privato attraverso la controllata H2H Facility Solutions, specializzata nella gestione di servizi per reti di immobili in particolare nei settori retail, gdo, bancario e logistica, che lancia le nuove società H2H Digital Solutions e H2H Document Solutions. H2H Facility Solutions, controllata al 100% da Rekeep e guidata dall’amministratore delegato Stefano Donati, con le due nuove società H2H Digital Solutions e H2H Document Solutions si pone l’obiettivo di integrare e innovare il proprio portafoglio di servizi per fornire ad imprese e strutture sanitarie un’offerta a 360 gradi che affianchi, alle tradizionali attività manutentive e di igiene ambientale, soluzioni per la transizione digitale, i contact e customer services e la gestione documentale.

In dettaglio H2H Facility Solutions controllerà H2H Digital Solutions S.r.l., nata dall’esperienza di Rekeep Digital, specializzata nel facility management digitale ovvero nell’erogazione di servizi tecnologici, sia di consulenza, sia applicativi che infrastrutturali per la transizione digitale di imprese e strutture sanitarie. Controllerà anche H2H Document Solutions, nata dall’esperienza della società Telepost, già parte del Gruppo Rekeep, specializzata nella gestione documentale avanzata tramite il coordinamento dei processi complessi di back-office, la gestione documentale, la gestione dei servizi di mailing e di archiviazione digitale. Infine, controllerà H2H Cleaning, specializzata nei servizi di igiene ambientale e nei servizi alla persona quali reception, portierato, facchinaggio ed handling nell’ambito della Grande distribuzione organizzata

H2H Digital Solutions, in particolare, sarà guidata dall’amministratore delegato Francesco Magro. H2H Facility Solutions, grazie all’ampliamento della propria offerta, costituirà il primo operatore italiano in grado di fornire al settore privato, con personale diretto, l’insieme più completo di servizi di supporto al core business, ovvero servizi tecnico-manutentivi (hard facility management), cleaning e servizi alla persona (soft facility management) e, appunto, servizi di facility management digitale.

H2H Facility Solutions può contare attualmente su un organico di circa 3.000 persone e sedi e presidi operativi in tutta Italia.

"In un contesto in cui la digitalizzazione risulta sempre più strategica per l’organizzazione e la competitività delle imprese abbiamo ritenuto che la nostra offerta di servizi dovesse abbracciare anche questo ambito – spiega Stefano Donati, ad di H2H Facility Solutions –. Con questa nuova struttura organizzativa mettiamo, dunque, a disposizione di nostri clienti privati un’offerta di servizi a 360 gradi che consentirà loro di poter contare su un unico interlocutore, proattivo e professionale, per una pluralità sempre più ampia di servizi e attività".

Martino Pancari