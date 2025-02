Ha in casa hashish, erba e coca: arrestato

Quattro etti di hashish, 10 grammi di marijuana e 9 di cocaina. Li hanno sequestrati i carabinieri della stazione Bertalia, che hanno arrestato un diciottenne, con precedenti di polizia, per spaccio. I militari dell’Arma avevano avuto sentore che il giovane potesse spacciare: così, su disposizione della Procura che ha coordinato le indagini, hanno eseguito una perquisizione a casa del ragazzo, che si è mostrato subito collaborativo, in zona ospedale Maggiore. Oltre alla droga, il diciottenne aveva anche 1300 euro in contanti e del materiale per il confezionamento. Tutta la droga rinvenuta è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del comando provinciale, mentre il giovane è stato arrestato. Dopo il processo con rito direttissimo, su disposizione del giudice, il diciottenne è stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.