"Ha insegnato a tutti come affermare l’indipendenza femminile"

"Flavia è stata un’amica, una persona di grande curiosità, capace di ritagliarsi un punto di vista personale su diversi aspetti, non solo sul Welfare". E’ stato ieri a casa di Romano Prodi, suo amico di lunghissima data, l’economista Giulio Santagata. Fidato consigliere dell’ex premier, in Italia e in Europa, e ministro nel suo secondo governo, nel 2006. Nonché ‘uomo macchina’ delle sue campagne elettorali. Santagata è accorso dall’amico il giorno dopo la scomparsa della moglie, avvenuta due giorni fa.

Qual è il suo ricordo?

"Flavia era capace di dare indicazioni e idee molto valide, e certamente nel welfare era un punto di riferimento per molti, anche per me che me ne occupo da sempre".

Amici e collaboratori stretti di Prodi hanno sottolineato il suo ruolo di ‘consigliera’.

"Il suo modo di guardare le cose era anche utile nel percorso di elaborazione delle idee da parte mia e di Romano. Lei aveva questo tratto di grande attenzione alla coesione e alla crescita della comunità, e poneva sempre un focus particolare sulla lotta alle disuguaglianze".

Un aneddoto sulle lotte insieme?

"La campagna elettorale per le Politiche del 1996. Durissima, in pullman, a Palermo vidi l’unicità del loro rapporto. Lei e Romano riuscivano comunque a ritagliarsi dei momenti insieme. Lei, inoltre, aveva sempre la capacità di crearsi spazi individuali. Al fianco di Romano c’era sempre, ma non con la pretesa di entrare direttamente su tutto. Erano una coppia fantastica, unita da valori profondi. Posso essere preoccupato per Romano, ma è una persona solida e saprà gestire la situazione".

Il suo rapporto con Bologna?

"La amava. Teorizzava di non aver mai voluto che i figli studiassero all’estero, perché dava molto peso al valore di coltivare le relazioni personali nel proprio ambiente di nascita".

Cosa lascia alle giovani generazioni?

"La capacità di affermare in concreto l’autonomia e l’importanza della visione femminile. Un insegnamento per chi pensa che i rapporti tra i sessi debbano cambiare".

Paolo Rosato