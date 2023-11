Haber: "Zeno Cosini è dentro di noi"

Confessa che, dopo aver accettato di essere Zeno Cosini in teatro, ha avuto parecchie perplessità. "Non capivo bene da quale parte prendere quel ruolo – racconta – e speravo capitasse qualcosa per poter rinunciare. Io non mi trasformo in un personaggio, ma scavo dentro di me per diventare il personaggio. A un certo punto ho capito che Cosini assomiglia a Haber, alla sua ironia e al suo distacco. C’è una parte di Cosini dentro ognuno di noi". Così adesso Alessandro Haber è il protagonista della nuova versione de La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Lo spettacolo debutta stasera al Duse dove resterà fino a domenica: accanto al protagonista un cast di attori diretti da Paolo Valerio, che è anche curatore dell’adattamento con Monica Codena. Il capolavoro della letteratura novecentesca è diventato nel tempo un titolo emblematico della storia del teatro (celeberrima l’edizione adattata da Tullio Kezich e firmata da Luigi Squarzina nel 1964 con Alberto Lionello in un ruolo che sarebbe stato, fra gli altri, anche di Giulio Bosetti e Renzo Montagnani) e della televisione (due serie Rai dirette da Daniele D’Anza e Sandro Bolchi). Il romanzo, dalla scrittura innovativa, sgorga dagli appunti del protagonista che si sottopone alle cure dello psicanalista Dottor S per cercare di sfuggire alla nevrosi e all’incapacità di sentirsi in sintonia con il mondo. Haber, che ha appena finito di girare il nuovo film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta, torna a teatro dopo una lunga riabilitazione post-operatoria. "Avevo difficoltà a deambulare – racconta l’attore 76enne –, ma con la forza di volontà ce l’ho fatta a tornare in forma. Ho deciso di ripartire in tournée per non stare sul divano a guardare la tv".

Come mai la figura di Zeno in questo spettacolo si sdoppia ed è interpretato, oltre che da lei, da un altro attore?

"Io sono una sorta di narratore, uno Zeno che rivede la propria vita e corregge il suo giovane alter-ego. È come se dirigesse lo spettacolo della sua esistenza. Il tutto in un allestimento molto cinematografico dove campeggia un grande occhio, la coscienza appunto, che scruta la vicenda. In un’ora e 40 minuti di rappresentazione è racchiusa tutta la tensione del romanzo".

Cosa l’attrae di Cosini?

"Svevo dice che la vita non è né brutta né bella, ma è soltanto originale. E in quell’originalità c’è un mondo fatto di gioia, dolore e anima. Zeno è un inetto capace di contraddirsi, dire bugie, fare dichiarazioni d’amore a una donna tentando di sposarne un’altra. Ma è un portatore di verità perché mentendo, alla fine, si dice la verità. Del resto non è più vero quello che accade sul palcoscenico rispetto alla vita reale?".

Qualche maligno afferma scherzando che ha accettato questo ruolo per poter fumare in scena. È vero?

"È una sciocchezza. Per Zeno il fumo è la vera amante. Durante lo spettacolo devo accendere quattro sigarette, molte più di quelle che normalmente fumerei in quel lasso di tempo. A volte penso che sto esagerando, ma temo che, smettendo, possa arrivare una malattia vera".

Sta immaginando un monologo tratto dalla sua autobiografia Volevo essere Marlon Brando?

"A fine dicembre riprendo con Giuliana De Sio La signora del martedì di Carlotto, ma il prossimo anno vorrei realizzare quello spettacolo. È la mia vita, la storia divertente e amara di una passione".