Hadelich e Piemontesi: la perfetta intesa per la grande musica

Domani sera alle 20,30 Musica Insieme accoglierà all’Auditorium Manzoni due grandi Maestri: il violinista Augustin Hadelich, al suo debutto a Bologna, in duo con il pianista Francesco Piemontesi. Per loro, due secoli di capolavori dal cuore francese: il primo Settecento di de Grigny e Rameau, adattati agli strumenti moderni, e il Novecento dei Tre pezzi di Kurtág si alternano a tre pilastri del repertorio come le Sonate di Debussy, Poulenc e Franck, a dimostrare la vitalità di questa forma originale e affascinante anche al di fuori della tradizione centroeuropea.