Hakuzwimana: "Usiamo la nostra voce"

Forse è già tutto scritto nel nome, Espérance Hakuzwimana. Nata nel 1991 in un Ruanda insanguinato, ha saputo trasformare la "solitudine" che provava da ragazzina nella Brescia di quegli anni in una voce. E quella voce è poi diventata scrittura che accende un faro sulle storie di persone con background migratorio. Hakuzwimana oggi alle 20.30 sarà al San Filippo Neri per presentare con Marcello Fois il saggio Tra i bianchi di scuola. Voci per un’educazione accogliente (Einaudi) nella rassegna Lectura Mundi. Dopo il romanzo Tutta intera (Einaudi), la scrittrice ha incontrato studenti e insegnanti e dall’urgenza delle loro domande e difficoltà è nato questo testo sulla scuola italiana. Multietnica, certo, ma in cui ancora studentesse e studenti si sentono invisibili.

Hakuzwimana, è così? "Le scuole di oggi raccontano una contanimazione, una stratificazione, di cose belle e complesse. Il rapporto fra casa e scuola è sempre molto vivo nelle voci di questi ragazzi e ragazze. Sconvolge che vivano ancora situazioni che non dovrebbero esserci più nell’Italia che vogliamo raccontare. La scuola è l’ultimo spazio sicuro in cui siamo obbligati a confrontarci tutti nelle nostre diversità".

A quali situazioni si riferisce? "Rispetto alla mia esperienza nella Brescia anni ’90, il tempo ci ha dato l’opportunità di vedere nelle classi più persone di origini straniere ed è bellissimo. Ma questa ricchezza non viene riconosciuta a livello legislativo e nel tessuto sociale. I ragazzi vivono una sfida continua".

Fra cosa? "Devono decidere se assimilarsi a una società che li vuole diversi o mantenere le proprie origini, si crea una crepa. Questa fatica non ricade solo sulle famiglie e alunni, ma anche sugli insegnanti, oberati dalla burocrazia. La scuola porta con sé tantissime intersezioni: porta con sé tutto quello che succede nel mondo e ha a che fare con il futuro".

Ha dedicato parte del libro proprio alla cittadinanza. Il referendum per modificare la legge del 1992 è in arrivo. "Sì e ne sono molto contenta. Spero che la società italiana si renda conto che si può cambiare il futuro di tantissime persone: abito a Torino, da poco finita sulle cronache per le richieste di permesso di soggiorno (le lunghe code fuori dall’ufficio immigrazione, ndr). Molti ragazzi si rendono conto di essere diversi, senza cittadinanza, proprio sui banchi. Non possono immaginare un percorso didattico e lavorativo. E, arrivati a 17- 20 anni, magari dopo aver interrotto gli studi, non si sentono italiani e pensano di tornare nel Paese d’origine: questo crea un’altra crisi identitaria".

Una semplice gita scolastica può diventare un problema. "Esatto. La richiesta di documenti per viaggiare fuori è molto complicata, l’iter per genitori e insegnanti è lunghissimo".

A Bologna è stato introdotto nello statuto il principio dello Ius Soli. "Non è riconosciuto a livello pratico, ma è un grande gesto".

Lei ha anche vissuto qui. "Sì, un anno, in una pausa dall’università a Trento. Ero venuta a trovare un’amica, poi mi sono innamorata della città. È sempre una gioia tornare".

È possibile, secondo lei, guarire dal razzismo? "Penso che una delle cose più potenti che abbiamo è proprio la nostra voce. L’Italia è razzista a livello istituzionale, lo dicono i dati, non è per puntare il dito. L’Italia infatti è dove vivo e dove ho scelto di continuare a stare e non non potrei mai mettermi contro il mio Paese. Però manca la possibilità di ragionare su quelle che sono le nostre falle. Abbiamo una società che ha portato avanti il razzismo negli anni del colonialismo, con ancora uno strascico rispetto alle migrazioni più importanti dal continente africano. Un altro esempio. Non riconosciamo titoli di studio, relegando persone ad attività lavorative molto inferiori alle loro possibilità. Uno dei passaggi principali che l’Italia deve fare è sapersi dire razzista, perché da lì può iniziare il lavoro di ricostruzione. Da lì puoi lavorare sul tuo sguardo".