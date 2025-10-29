Halloween, arriva la festa e il centro risplende

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sangiorgese: la Festa di Halloween, giunta alla sua undicesima edizione, organizzata da un gruppo di genitori con il supporto della Pro Loco San Giorgio di Piano. L’evento si terrà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 17, nel centro storico di San Giorgio di Piano, coinvolgendo via Libertà e le piazze Indipendenza, Trento Trieste e dei Martiri. Quest’anno il tema scelto è ’Il circo’, che farà da filo conduttore alle numerose installazioni, ai giochi e alle scenografie realizzate per l’occasione.

La festa, pensata per coinvolgere tutta la comunità, prevede: il concorso per ’La zucca più bella’, il concorso per ’Il vestito più bello’, un piccolo luna park con attrazioni per bambini, punti ristoro e negozi aperti per tutta la durata dell’evento. Il tema circense sarà inoltre l’occasione per rendere omaggio a Giulietta Masina, celebre attrice nata proprio in via Libertà, indimenticabile protagonista – tra gli altri – del film ’La Strada’ di Federico Fellini, ambientato nel mondo del circo.

Per l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore a Commercio e Turismo, Matteo Corbo: "Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del centro storico e delle attività commerciali locali, oltre a essere un momento di socialità e condivisione per tutta la cittadinanza. L’evento è frutto dell’impegno e della creatività di un gruppo di genitori che da anni porta avanti questa tradizione. Oggi, a distanza di oltre un decennio, sono coinvolti anche i figli dei promotori originari, a testimonianza di un progetto comunitario che si rinnova e cresce di anno in anno. Un sentito ringraziamento va anche alle attività locali per il loro fondamentale supporto".

Gli fa eco il primo cittadino di San Giorgio, Paolo Crescimbeni: "Come sempre supporteremo questo gruppo di genitori che da diversi anni organizzano questo partecipatissimo evento che coinvolge persone di tutte le età, dai piccolissimi ai nonni. Credo che star vicino a gruppi e associazioni che animano il proprio paese sia un compito dell’amministrazione. Vedere tante persone che creano partecipazione e socialità e dedicano il loro tempo libero per costruire scenografie, giochi per la felicità di tanti o che organizzano iniziative in favore della scuola ti ricarica di gioia ed energia".

Zoe Pederzini