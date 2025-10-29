Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaHalloween, arriva la festa e il centro risplende
29 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Halloween, arriva la festa e il centro risplende

Halloween, arriva la festa e il centro risplende

Venerdì dalle 17 laboratori, luna park e concorsi a tema per fare divertire le famiglie. Omaggio alla grande attrice Giulietta Masina

Una delle scorse edizioni della festa di Halloween organizzata nel centro storico di San Giorgio

Una delle scorse edizioni della festa di Halloween organizzata nel centro storico di San Giorgio

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sangiorgese: la Festa di Halloween, giunta alla sua undicesima edizione, organizzata da un gruppo di genitori con il supporto della Pro Loco San Giorgio di Piano. L’evento si terrà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 17, nel centro storico di San Giorgio di Piano, coinvolgendo via Libertà e le piazze Indipendenza, Trento Trieste e dei Martiri. Quest’anno il tema scelto è ’Il circo’, che farà da filo conduttore alle numerose installazioni, ai giochi e alle scenografie realizzate per l’occasione.

La festa, pensata per coinvolgere tutta la comunità, prevede: il concorso per ’La zucca più bella’, il concorso per ’Il vestito più bello’, un piccolo luna park con attrazioni per bambini, punti ristoro e negozi aperti per tutta la durata dell’evento. Il tema circense sarà inoltre l’occasione per rendere omaggio a Giulietta Masina, celebre attrice nata proprio in via Libertà, indimenticabile protagonista – tra gli altri – del film ’La Strada’ di Federico Fellini, ambientato nel mondo del circo.

Per l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore a Commercio e Turismo, Matteo Corbo: "Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del centro storico e delle attività commerciali locali, oltre a essere un momento di socialità e condivisione per tutta la cittadinanza. L’evento è frutto dell’impegno e della creatività di un gruppo di genitori che da anni porta avanti questa tradizione. Oggi, a distanza di oltre un decennio, sono coinvolti anche i figli dei promotori originari, a testimonianza di un progetto comunitario che si rinnova e cresce di anno in anno. Un sentito ringraziamento va anche alle attività locali per il loro fondamentale supporto".

Gli fa eco il primo cittadino di San Giorgio, Paolo Crescimbeni: "Come sempre supporteremo questo gruppo di genitori che da diversi anni organizzano questo partecipatissimo evento che coinvolge persone di tutte le età, dai piccolissimi ai nonni. Credo che star vicino a gruppi e associazioni che animano il proprio paese sia un compito dell’amministrazione. Vedere tante persone che creano partecipazione e socialità e dedicano il loro tempo libero per costruire scenografie, giochi per la felicità di tanti o che organizzano iniziative in favore della scuola ti ricarica di gioia ed energia".

Zoe Pederzini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi