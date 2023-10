Halloween a Bologna: piazza Aldovrandi a numero chiuso, bus e navette gratis

Bologna, 28 ottobre 2023 - S'avvicina la notte di Halloween e scende in campo anche il Comune di Bologna, con alcune misure per rendere più vivibile la festa in città, anche dopo un confronto con i residenti.

Tre le principali misure prese: piazza Aldrovandi sarà ad accesso limitato, dalla mezzanotte si potrà circolare gratis in autobus, verrà istituita una navetta per raggiungere alcuni locali della città al di fuori del centro storico.

Halloween a Blogna: scatti dalla scorsa edizione della festa

"Numero chiuso” in piazza Aldovrandi

Trattandosi di una zona molto vissuta e amata dai giovani, tra le 20 del 31 ottobre e le 4 del 1 novembre l'accesso sarà contingentato: si potrà accedere alla piazza attraverso varchi di entrata e uscita presenti sia su via San Vitale sia su Strada Maggiore. Qui l'associazione ‘0waste’ offrirà a chi entra bicchieri ecologici, a basso impatto ambientale, al posto dei contenitori di bevande in vetro, vietati nella piazza.

Inoltre una squadra di street tutor presidierà l’area in collaborazione con ausiliari di prossimità e polizia locale. Chi entra in Piazza Aldrovandi potrà ovviamente fruire dei locali presenti, aperti fino all’una ma con termine della somministrazione a mezzanotte, che hanno collaborato attivamente all’organizzazione dell’iniziativa, contribuendo alla gestione della piazza insieme con l’Amministrazione. "Queste misure - spiega il Comune - hanno l’obiettivo di garantire una fruizione più equilibrata del luogo e al contempo la fruibilità e la sicurezza stradale, perché una porzione di piazza in questo periodo è percorsa da veicoli a causa della chiusura di via San Vitale".

Trasporto pubblico gratuito

L'idea è di 'spalmare' la festa di Halloween in tutta la città e decongestionare così il centro storico. Quindi l’invito agli habituée della piazza è di scoprire altri luoghi di Bologna. Per questo motivo il Comune di Bologna promuove la gratuità sull’intera rete del trasporto pubblico: da mezzanotte alle sei l’uso di tutte le linee di autobus della città sarà gratuito. In particolare, per chi si muove di notte sono attive le sei linee N, bus notturni attivati dallo scorso gennaio.

La navetta Cityredbus: il percorso

Per chi decide di trascorrere la serata nei locali fuori dal centro storico, oltre alle linee urbane notturne sarà attiva anche una navetta gratuita Cityredbus con partenza da Porta San Vitale, che farà la spola verso tre zone ad alta densità di locali: via Casarini, via Stalingrado e zona San Donato.

Gli orari della navetta

La partenza è da Porta San Vitale

1) direzione via Casarini partenze ore 22.00 e 00.30

2) direzione via Stalingrado partenze 22.45 e 1.15

3) direzione via San Donato partenze ore 23.30 e 2.00

Il piano della notte a Bologna

Queste misure sperimentali rientrano nella più ampia strategia del Piano della Notte, lo strumento di cui il Comune di Bologna, primo in Italia, ha deciso di dotarsi per affrontare le sfide di città sempre più ‘h24’ e gestire la vita notturna integrando gli aspetti culturale, sociale, economico, di vivibilità e sicurezza con l’obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e tutti. In questo quadro è in corso su piazza Aldrovandi anche la sperimentazione di un servizio di ascolto e mediazione per individuare soluzioni per conciliare le diverse esigenze di riposo e divertimento degli abitanti della zona e dei giovani utenti dello spazio pubblico.