Halloween e defunti. Modifiche alla viabilità

Per domani sono previste modifiche alla viabilità in via Cento nella frazione di San Matteo della Decima, mentre venerdì 1° novembre sono previste modifiche nei pressi del cimitero della frazione di Amola a San Giovanni in Persiceto. Per consentire lo svolgimento degli eventi a tema Halloween nella frazione di Decima, la polizia locale ha disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 16,30 alle 23 in via Cento, nel tratto compreso tra viale della Stazione e via Nuova e nel tratto interno compreso tra via Cento e il parcheggio di via Don Mezzacasa, lato campo da basket.

Vista poi la programmazione delle celebrazioni di commemorazione dei defunti di venerdì, sempre la polizia locale ha disposto, dalle 14 alle 17, alcune modifiche alla viabilità nei pressi del cimitero della frazione di Amola: divieto di accesso in via Bergnana, con direzione via San Bernardino all’intersezione con le vie Amola – Vignoli e divieto di sosta in via Bergnana, lato sinistro, dall’intersezione con via San Bernardino all’intersezione con via Amola. E sempre in tema di viabilità hanno preso il via sul territorio comunale di Persiceto i lavori di asfaltatura nelle strade danneggiate a causa dell’emergenza idrogeologica del maggio dello scorso anno. Il lavori interessano le vie Castelfranco, Garzolè, Sparate, Cento, Cassola, Bassa.

p. l. t.