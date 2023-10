Hanno fatto un Passante avanti

Gennasi

IL SORPASSO

Ribaltone retributivo ai piani alti delle istituzioni. Dal prossimo anno Lepore intascherà 13.800 euro lordi al mese, Bonaccini quasi 9.800. Essendo i due notoriamente amiconi, fuori e dentro il Pd, scommettiamo che il primo cittadino offrirà una lauta cena al governatore?

CARLO CALENDA

Respinto con perdite dagli operai della Magneti Marelli, in presidio a Crevalcore a difesa del posto di lavoro, li ha inseguiti gridando "dove andate, ascoltatemi…". Imbarazzante. E dire che il senatore del Terzo Polo voleva compiere una buona Azione.

ASSAGGI

Undicesimo festival del tortellino oggi a Palazzo Re Enzo. Ventuno ricette firmate da altrettanti cuochi, dalla tradizione storica alle sperimentazioni, dal protocollo alla provocazione. A conferma che no, questa città non ha (ancora) perso il palato fine, il gusto della tavolata, il taffio antipasto primo secondo dessert; non si è arresa al food, fast o slow che sia; non si è ridotta a torri, tette e tagliarini. CIERREBI

Tra due mesi, come ha riferito in commissione l’assessora comunale allo sport, Roberta Li Calzi, verrà presentato il progetto definitivo per la riapertura del centro sportivo di via Marzabotto, di proprietà del Bologna calcio e in gestione agli spagnoli di Go Fit. Che il padel ce la mandi buona.

ANIMALI 1

La stilista Elisabetta Franchi, cinofila plurima e appassionata, permette ai dipendenti di portarsi Fido in azienda. "Mi sembra naturale", ha spiegato. Cane, amore e fantasia.

ANIMALI 2

Inquietante il video del lupo con il gatto in bocca girato qualche notte fa nel centro di Loiano. Attenti al micio.

RICCARDO ORSOLINI

La tripletta contro l’Empoli dischiude all’attaccante rossoblù un futuro rosa. Anzi azzurro.