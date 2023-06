Hanno in casa 15 chili di hashish Carabinieri arrestano due giovani

Quindici chili di droga nascosti in casa e suddivisi in ‘panetti’. Arrestati dai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto due marocchini di 21 e 30 anni. Il tutto è partito da un normale controllo stradale per le strade di San Pietro in Casale. I militari hanno intimato l’alt all’auto con a bordo i due ragazzi che, però, davanti ai militari si sono mostrati tesi e in stato di forte agitazione.

Il 21enne era alla guida della macchina, mentre il 30enne gli era seduto a fianco sul sedile del passeggero. L’agitazione dei due amici, che hanno iniziato a rispondere in modo un po’ sconnesso alle richieste dei militari, ha fortemente insospettito gli uomini della pattuglia che hanno deciso, dunque, di fare una perquisizione più approfondita. Questa si è concentrata dapprima sui due giovani e sull’auto su cui viaggiavano e, poi, poco dopo, con l’ausilio di altri uomini del Nucleo Operativo di Persiceto, sull’abitazione dei marocchini che si trova a Bentivoglio. I due giovani, infatti, da qualche tempo condividevano lo stesso appartamento. Le operazioni di perquisizione nella casa del 30enne e del 21enne sono durate a lungo e hanno consentito ai militari del Nucleo Operativo di rinvenire una grande quantità di stupefacente all’interno della camera da letto: qui, celata dentro una scatola di cartone, i carabinieri hanno rinvenuto all’incirca 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 15 chilogrammi. Oltre alla droga, sempre nella camera da letto, è stato trovato abbondante materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente (un bilancino di precisione) e 5.865 euro in contanti. Uno dei due stranieri, il 30enne, non è un volto nuovo alle forze dell’ordine: il ragazzo, infatti, era già stato in passato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, entrambi sono stati tradotti in carcere alla Dozza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Zoe Pederzini