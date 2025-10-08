"Hanno picchiato una dipendente". Diciottenne aggredita in stazione

Stava serenamente lavorando, in un sabato sera come un altro, svolgendo un turno come un altro. Ma mentre stava servendo alcuni clienti seduti a un tavolino, una ragazza, giovanissima, l’ha colpita con rabbia e violenza, dandole un pugno in viso e altri al capo, facendola cadere per terra.

Torna la paura in zona piazza XX Settembre, dove una nuova aggressione macchia la Galleria Due Agosto. La vittima, questa volta, è una 18enne, dipendente di un’attività commerciale della galleria. Tutto è iniziato nella serata dello scorso sabato, giornata del santo patrono. Indicativamente alle 20, alla sala operativa della Questura arriva una chiamata: "Correte, una cameriera è stata aggredita da una donna che sta scappando". A parlare è la titolare del locale, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. L’arrivo degli agenti permette loro di ricostruire l’accaduto: la 18enne stava servendo dei clienti a un tavolino, quando improvvisamente è stata raggiunta alle spalle da un’altra ragazza, di origini africane, che prima dell’aggressione era seduta su alcuni scalini della Galleria, in compagnia di altri giovani, tra ragazzi e ragazze.

Poi, la furia cieca della violenta ha preso il sopravvento, senza il men che minimo motivo: l’esagitata ha colpito la dipendente dell’attività con un pugni e colpi, prima al capo e poi in viso; la vittima, spaventatissima, è caduta a terra e anche in quel momento, la violenta ha inferto su di lei diversi colpi. In diversi si sono avvicinati correndo per aiutare la 18enne e contattando le forze dell’ordine. E vedendo la folla avvicinarsi, l’esagitata è scappata a gambe levate in compagnia degli amici, in direzione piazza XX Settembre.

La vittima nell’immediatezza non ha richiesto l’assistenza dei sanitari del 118 ed è stata accompagnata a casa ed era sotto choc. Ieri, poi, dopo aver elaborato quanto successo, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della Bologna Indipendenza. Al momento, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l’aggressione, sono state messe a disposizione delle autorità competenti.