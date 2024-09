Hanno rubato un tram. In una Bologna trasognata

Varni

Il 16 aprile 1955 ebbe luogo la prim proiezione in città di un film "girato – si diceva con orgoglio nella locandina – interamente a Bologna". Si trattava di Hanno rubato un tram, diretto ed interpretato da Aldo Fabrizi, presente con uno dei personaggi femminili (la figlia del protagonista), Lucia Banti. Era previsto un unico spettacolo con inizio alle 22 al cinema Astra di via Rizzoli, per il quale si annunciava la sospensione delle riduzioni e delle tessere omaggio. Già da alcuni giorni sul Resto del Carlino erano apparse locandine che anticipavano l’evento, accompagnando il titolo con il commento destinato a sollecitare la curiosità: "Fatto un po’ strano, ma vero, sembra, anche perché è vero! dal deposito della Zucca".

Gli annunci dei giorni successivi segnalarono lo "strepitoso successo" di spettatori che riempivano quella sala di prima visione, dove la pellicola rimase proiettata per due settimane, fino al 31 marzo. Si trattava di una commedia dei buoni sentimenti, dominata dall’estro di un Fabrizi al meglio delle sue caratterizzazioni, dove tra sbuffanti bofonchiamenti si alternavano sorrisi e irate insofferenze, bonomìa e risentimenti, orgoglio di sé e autocommiserazione. Il tutto nell’Italia degli anni Cinquanta, lontana da frenesie consumistiche, con un forte senso dei legami familiari, comunque dominati dall’uomo di casa, con un totale rispetto per la nobiltà del proprio lavoro da svolgere al meglio, a riprova, altrimenti, di un vero fallimento personale.

È, infatti, quanto accade al Fabrizi, protagonista conducente di tram, poi declassato, per una sua disattenzione e per soprusi patiti dal capo gerarchico, prima a bigliettaio, dopo sospeso dal servizio. Ed allora, disperato, finisce per impadronirsi di un tram dal deposito della Zucca, iniziando a scorrazzare, tra dolorosi rimpianti e illusioni di riscatto personale, lungo le rotaie cittadine, mettendosi a disposizione di una curiosa umanità notturna fatta salire in vettura, fino all’arresto e al processo, che ne avrebbe decretata l’assoluzione, resa possibile dall’inattesa dichiarazione, a suo favore, del capo che l’aveva sempre vessato, pur stimandolo, perché da lui perennemente sconfitto al gioco delle bocce. Si dipana, in tal modo, una trama dai toni leggeri e dai sorrisi qua e là malinconici, in un’atmosfera che finisce per richiamare personaggi, situazioni e momenti per alcuni aspetti derivanti dall’appena tramontata stagione neorealista. Mentre risalta la bravura attoriale di una ’spalla’ quale Carlo Campanini; non meno che la figura del controllore-capo, impersonato da quel Juan de Landa che aveva avuto parte in Ossessione di Visconti e che qui viene doppiato da Carlo Romano.

Troviamo, poi, come aiuto-regista (anche impegnato in una piccola parte) Sergio Leone. Numerosi pure gli attori bolognesi, tra cui quel Bruno Lanzarini (famoso dottor Balanzone). E soprattutto la più conosciuta figura della Piazzola di allora, Oreste Biavati, venditore di lamette da barba, capace di incantare con la sua immaginosa facondia sorridenti ascoltatori disposti a donargli un obolo. A loro volta, le musiche sono composte da Carlo Rustichelli, il futuro autore, tra l’altro, dell’indimenticabile colonna sonora di L’armata Brancaleone e la fotografia si deve a Mario Bava, inventore di innovativi effetti speciali, nonché maestro del noir all’italiana. Ed è proprio a questa splendida fotografia che si deve il pregio maggiore di una pellicola che in realtà rende la nostra città la vera protagonista, attraverso lo scorrere di immagini dei suoi luoghi-simbolo, alternati ai percorsi delle vie del centro scandite dal ritmico succedersi delle arcate dei portici. Si resta affascinati durante la folle corsa notturna del tram ’rubato’, in una Bologna dolcemente illuminata dalla luna a far da trasognato scenario di un’avventura quasi fiabesca.

Curioso che proprio nei giorni della ’prima’ del film prendesse il via il programma comunale di sostituzione delle linee tranviarie con il trasporto su gomma. Domenica 17 marzo, infatti, un corteo di sette autobus nuovi partiva da piazza Maggiore per portare le autorità cittadine lungo il percorso della linea del tram n.15 Corticella, destinata a divenire la 24 dei bus. All’arrivo al capolinea un rinfresco solennizzava l’evento, sottolineato dalla promessa del sindaco Dozza di provvedere al previsto programma di sostituzione per tutte le linee di trasporto, visto quale simbolo di un’incombente modernità necessaria per assicurare un futuro migliore.