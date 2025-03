’Hansel e Gretel’. La fiaba dal vivo al Teatro Laura Betti

Doppio appuntamento con il teatro per le famiglie oggi al Laura Betti di Casalecchio e allo Spazio Reno di Calderara, dove prosegue la programmazione del teatro per genitori e bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni promossa da ’Sciroppo di Teatro’, il progetto di Ater Fondazione per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e di coesione sociale.

A Casalecchio alle 16,30 va in scena l’ultimo degli appuntamenti di questa edizione: ’La storia di Hansel e Gretel’ di Teatro Crest (nella foto). La celebre fiaba ispira lo spettacolo teatrale che si rivolge ai bambini dai 4 anni in su, con una rappresentazione coinvolgente e ricca di emozioni. Attraverso il teatro d’attore, gli spettatori saranno trasportati in un mondo magico e misterioso.

Alle 17 al Teatro Spazio Reno la Compagnia Teatro all’improvviso presenta lo spettacolo: ’Tre sagome - In un giorno, in una notte, in una vita’, dove tre fiabe classiche come "Zio Lupo", "Giovannin senza paura" e "Tremotino" si intrecciano in un unico racconto narrato e disegnato dal vivo da Dario Moretti. Una storia consigliata per i bambini di età dai 4 anni in su.