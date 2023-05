Happy Days, un mito raccontato da Bologna

di Letizia Gamberini

Ci sono undici stagioni di una serie che ha appassionato ben più di una generazione prima che arrivassero gli anni Novanta di Beverly Hills e Friends e l’universo sconfinato che oggi popola le piattaforme. E c’è un anniversario, nel prossimo gennaio 2024, dalla messa in onda della prima puntata, cinquant’anni fa. Ma un libro su Happy Days, nel mondo, quello non esisteva. Fino a quando non ci hanno pensato Giuseppe Ganelli – medico di Codogno con una collezione da Guinness ("fra cui flipper e costumi originali") e il giornalista e scrittore Emilio Targia, che quel testo, La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days, lo hanno immaginato e scritto. E soprattutto c’è un tassello tutto bolognese della storia, la casa editrice Minerva che ha scommesso sul volume che domani alle 19.30 (Sala azzurra) sarà presentato per la prima volta al Salone del libro di Torino. "Sono cresciuto con il mito di Happy Days– ammette Roberto Mugavero – e mi sono subito innamorato del progetto: sono fiero del fatto che sia nato a Bologna. Appena uscito in libreria, due giorni fa, sono andate esaurite le copie".

Il libro, corredato da stupende foto dei protagonisti, dalla mitica famiglia Cunningham a Fonzie, ripercorre "il primo vagito" della serie ambientata negli anni Cinquanta, ma anche backstage, dialoghi, interviste agli attori e, ovviamente, mostra alcuni pezzi originali collezionati dagli anni Settanta da Ganelli, fondatore dell’Happy Days International Fans Club. Dettaglio per irriducibili appassionati, c’è pure l’elenco di ogni puntata, con titolo e trama. E poi tanti aneddoti curiosi, come quando nel 1974 si presentò sul set pure John Lennon assieme al figlio Julian. O come quando Henry Winkler parlò al telefono, nei panni di Fonzie, con un ragazzo che minacciava il suicidio. Con calma, riuscì a farlo desistere. A proposito di Arthur Herbert Fonzarelli, il motociclista con il chiodo di pelle che faceva partire il il jukebox con un pugno, è stato proprio l’attore a scrivere la prefazione al testo ricordando quella che "è stata una famiglia, una squadra che ha lavorato duramente insieme".

E intensamente hanno lavorato gli autori, che non avevano dunque testi di riferimento. "L’idea è nata parlando fra noi a cena – ricostruisce Targia – dopo avere sondato con tanti amici se avrebbero letto un libro su Happy Days. È stato un lavoro massacrante, di tre anni. Essendo il primo libro sul tema, abbiamo sentito la responsabilità: è stata un’esperienza di serissimo divertimento". Fra i tanti aspetti trattati, anche "quello produttivo– continua l’autore–. La magia della serie derivò anche dal pool di attori e personalità eccezionali, a partire dall’importanza del produttore Garry Marshall". La serie, che contò 255 episodi complessivi e lanciò volti che sarebbero entrati nell’olimpo di Hollywood come Ron Howard, in Italia arrivò nel 1977, diventando fenomeno di costume. Fra i ragazzi che si appassionarono c’era anche Max Pezzali, che firma la postfazione. Il cantante de Gli Anni ricorda come Happy Days gli abbia insegnato l’America "dei sogni, delle opportunità, del rock’n’roll" e che, nelle ore più buie del ’78 si aveva la sensazione "che con Fonzie al nostro fianco, tutto sarebbe andato per il meglio. ’Tranquillo, siam qui noi’".

Anche Ganelli, sempre lombardo, rimase folgorato soprattuto da quel mondo a colori comparso per la prima volta sul piccolo

schermo. Con il suo fan club, nel tempo "sono entrato in contatto con gli attori, partecipando alla reunion dei trent’anni". Al tempo del Guinness, aveva 1.439 pezzi, ormai diventati più di 2mila ("Ho fatto una mostra fra 2021 e 2022 qui a Codogno– racconta –, per beneficenza. Vedremo se ripresentarla"). "Allora ci colpiva l’America che era un mito– continua – e il racconto della quotidianità di quei ragazzi che potevano vivere in realtà ovunque. Resta un telefilm che può essere visto in modo diverso a seconda delle fasce d’età, dove la spensieratezza è unita al divertimento".