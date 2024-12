Harlem Gospel Night. Canta l’Ensemble di Eric Waddell

Torna il gospel internazionale con il format di sicuro successo Harlem Gospel Night, che fa tappa stasera al teatro Celebrazioni. Protagonisti Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers gruppo tra i più apprezzati nell’ultimo decennio, che saranno sul palco dalle 21. Dopo aver girato tutto il mondo negli ultimi anni, è la prima volta che l’artista e la sua band vengono a Bologna. Il frontman Eric Waddell (foto) dirigerà 21 cantanti, di cui 17 sono tra i migliori solisti gospel di Baltimora. Saranno accompagnati da tre strumentisti. Il gruppo si esibirà in coreografie con tutta l’energia che lo contraddistingue. L’ensemble ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui nel 2014 al Rhythm of Gospel Awards per il migliore Cd tradizionale dell’anno e per la migliore performance.